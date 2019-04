Las 'influencers' españolas despliegan sus mejores 'looks' en Coachella

Este fin de semana Coachella ha dado su pistoletazo de salida, convirtiéndose como es costumbre en un auténtico desfile de los looks más atrevidos y divertidos como el avance estilístico del buen tiempo y la temporada de festivales. Como no podía ser de otra manera, algunas de las influencers españolas más conocidas no han querido perderse la cita internacional, consiguiendo que sus estilismos no hayan dejado indiferentes a nadie.



A pesar de que Dulceida no ha podido acudir a esta edición, sí que lo han hecho sus buenas amigas como son Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo. Las jóvenes valencianas han sido dos de las más atrevidas de este desfile con música de fondo.



Teresa ha sido fiel durante las dos jornadas a un 'must' de esta temporada, se trata de unas botas cowboy en blanco. El primer día las combinó con un vestido verde de flecos y manga larga de campana, prácticamente como el festival manda lo ha llevado con un cinturón metálico con abalorios y varias cadenas al cuello. Al día siguiente ha llevado las mismas botas pero con un vestido corto de manga larga pero transparentes con flores bordadas.





Con las mismas botas que su amiga,. El primer look se trata de una falda de corte flamenco pero con una amplia apertura lateral y un crop top en blanco. Resaltando su tono de piel, en su segundo look ha vuelto a apostar por unas botas cowboy, en tonos marrones y claros, las ha lucido con un atrevido pareo corto anudado a la cadera y un top palabra de honor de flecos. Como los complementos son imprescindible ha optado por un pañuelo verde a la cabeza y grandes pendientes y collares.

Algo tenemos claro, parece que si no llevas botas cowboy no has estado en Coachella. Eso mismo ha tenido que pensarque también las ha incluido en su estilismo, combinándolas con un floreado vestido amarillo muy corto y de mangas largas fruncidas con escote cuadrado.

y uno de los looks más aclamados del fin de semana. La itgirl ha apostado por una minifalda plisada en diferentes colores metálicos y un top con el mismo efecto. El cuanto a su look beauty ha optado por un maquillaje muy marcado con pegaditas de diamantes en la frente y el pelo suelto y con dos moñitos a cada lado.

y el top a juego sobre unas deportivas blancas con plataforma y unas minigafas en negro. Con su segundo look ha marcado la polémica con un pantalón de rejilla negra con brillos, un crop top en negro y un gorro cowboy del mismo color.