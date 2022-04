WhatsApp es sin duda la red social más utilizada en España y millones de usuarios la usan a diario. No obstante, esa popularidad no evita que se pidan constantemente cambios y la incorporación de mejoras a la aplicación. Una de esas peticiones es la de incluir diferentes tipos de letra para poner en las conversaciones. Sin embargo, mucha gente no sabe que esta opción ya está implementada. Te explicamos cómo escribir en WhatsApp con diferentes tipos de letra.

Así puedes añadir música a tus estados de WhatsApp sin tener que instalar ninguna aplicación Las diferentes fuentes de WhatsApp Usar una fuente de letra diferente en tu conversación de WhatsApp puede darle un toque divertido, diferente, o simplemente puede servir para enfatizar un mensaje, por lo que no está de más incluir. Hay quien recuerda a Messenger y sus infinitas posibilidades en este sentido. No obstante, esto en WhatsApp también se puede hacer, para lo que hay tres formas diferentes. Cambiar de letra en WhatsApp Estas son las tres opciones que hay a la hora de cambiar de tipo de letra en WhatsApp: Vía WhatsApp Desde la propia aplicación se puede cambiar el tipo de letra, concretamente se puede poner en cursiva, monoespaciado, tachado o negrita. Para ello, WhatsApp tiene una serie de códigos que se deben poner antes de enviar un mensaje. Cursiva: Para poner un mensaje en cursiva hay que poner guiones bajos (_) antes y después de cada texto. Ejemplo: _texto_ Monoespaciado: En este caso hay que hacer lo mismo pero con la dobles comillas (``). Ejemplo: ``texto``. Tachado: Para que un mensaje, o parte de él aparezca tachado, hay que poner virgulillas (~) antes y después del texto. Ejemplo: ~texto~. Negrita: Por último la que es más utilizada, se hace de la misma forma que las anteriores pero con asteriscos (*). Ejemplo: *texto*. WhatsApp podría introducir el tercer 'check', ¿para qué servirá y cuándo aparecerá? Usa una aplicación de teclado Es otra de las opciones que permite WhatsApp y con ella puedes poner caracteres más llamativos aún. Para ello, simplemente hay que descargarse una aplicación de teclado (la más popular es Fonts), descargar el tipo de fuente que más te apetezca y, cuando estés en una conversación, cambiar el teclado y elegir el estilo que prefieras. Usa una web Si no te gustan las opciones que ofrece WhatsApp para cambiar la letra y no quieres instalar una aplicación externa, puedes irte a una página web y cambiar el texto. Para ello, simplemente hay que irse a una página como Unicode Text Converter, escribir el texto pertinente, darle a la opción "show" y te mostrará los diferentes tipos de letra posibles. En este punto copias el que prefieras y lo pegas en tu conversación.