Si hay un género popular dentro de los eSport, estos son sin duda los universos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). El género, que nace de los juegos de estrategia en tiempo real, cuenta en la actualidad con referentes de la industria como 'League of Legends', 'Heroes of the Storm', 'Dota' o 'Starcraft' entre otros. A pesar de su reinado indiscutible, hay compañías patrias que se han animado a ofrecer su propia propuesta en este género, hablamos de Mindiff y su CEO Paco Pérez, con el que hemos tenido la oportunidad de charlar para conocer las novedades de 'The Immortal Mystics', una interesante propuesta que pretende llevar el género hacía el MOBA 2.0.

El equipo, compuesto por 60 personas repartidas entre Málaga y Tenerife, lleva trabajando en el proyecto durante más de cinco años. En la actualidad, cuenta con dos líneas de negocio: se ocupa tanto del diseño, creación y lanzamiento de nuevos títulos, como del desarrollo de tecnología para la creación de nuevos juegos con 'Plague', un motor gráfico válido para cualquier título, pero con funcionalidades específicas y personalizables para este tipo de género, lo que reduce tiempos y presupuestos de desarrollo.

Free-to-play para ordenador y consolas

'The Immortal Mystics' se emplaza en Khosmium, un universo fantástico generado por un desgarro en el cosmos en el momento de formación de las galaxias. Su puesta de largo está prevista para 2021 apostando por el modelo free-to-play, con partidas ágiles y rápidas, de entre 15 y 20 minutos de duración primero para PC y posteriormente en consolas y dispositivos móviles. Para comenzar, será tan simple como seleccionar a un héroe o campeón, un alter ego dentro del juego ya predefinido con unas habilidades determinadas por naturaleza. Como adelantábamos, se engloba dentro del género MOBA (multijugador de arena de batalla en línea) del subgénero ETR (estrategia en tiempo real) y promete múltiples mecánicas de juego, un completo plantel de personajes personalizables (contará con 28 héroes, pero en su lanzamiento solo estarán disponibles alrededor de 22), roles y un completo sistema de armaduras que permiten cambiar atributos durante la partida.

A partir de este punto, tan solo nos queda aventurarnos para obtener la victoria y acabar con la base rival (Fuente Sagrada) antes de que destruyan la nuestra, en combates que transcurren en una gran variedad de mapas; cada uno con elementos diversos que afectan a la jugabilidad mientras ofrecen los recursos necesarios para mejorar los atributos de cada héroe. Para su lanzamiento, y de cara a la integración de jugadores casual, la idea de la desarrolladora pasa por implementar mapas y experiencias de juego extra con las que aproximarse a las necesidades del mercado.

Actualmente se encuentran entre alfa/beta con un acabado al 75%. Aunque queda mucho por optimizar y pulir para alcanzar el rendimiento ajustado a todas las plataformas, desde el estudio esperan tenerlo listo para principios de verano. Del mismo modo se plantea el lanzamiento de Pases de Batalla, skins, modelos y nuevos mapas que amplíen la experiencia de cara a una posible expansión de contenido una vez el juego funcione de manera orgánica. Quedamos a la espera de su beta para comprobar el rendimiento, así como implementaciones y optimización final.