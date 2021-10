La transmisión de videojuegos a través de la nube es un elemento comercial que está levantando el interés de las principales empresas tecnológicas. Actualmente gigantes como Microsoft, Google, Nvidia y Amazon ya tienen anunciados sus servicios, pero ahora otra gran empresa del sector se suma a esta lista de poderosas marcas. Esto se debe a que Samsung ha anunciado durante su evento 'Samsung Developer Conference' que también están preparándose para acometer negocio en esta área con la creación de un servicio exclusivo diseñado para sus televisores inteligentes dotados con el sistema Tizen para ofrecer una "experiencia de juego inmersiva y fluida".

Ju-Hyun Choi de Samsung anticipa que el objetivo del servicio es "permitir a los usuarios jugar los últimos juegos en su Samsung Smart TV". Pero el gigante surcoreano no ha aportado demasiados detalles sobre cómo debería ejecutarse esta nueva función, de hecho, durante el evento no se aportó más información, tan solo se ha señalado que se está trabajando con socios habituales para que el recurso funcione a través de web. Ésta es toda la información aportada sobre su posible servicio, pero el interés del fabricante viene de lejos.

En 2010, los ingenieros de Samsung ya estaban trabajando con una empresa de transmisión de juegos llamada Gaikai para llevar una versión temprana de su servicio a televisores inteligentes. En aquel momento se evaluaba la posibilidad de ofrecer a los usuarios una experiencia de juego simple integrada. Incluso se llegó a probar una versión beta de esta misma aplicación, pero al final no se lanzó ninguna versión. ¿Por qué? pues se debió a la injerencia de Sony, que terminó por adquirir Gaikai y cambiar totalmente los planes de la compañía, incorporándola al equipo de servicio de PlayStation Now, plataforma de suscripción que, al menos, terminó llegando a algunos modelos de televisores inteligentes Samsung en 2015.

El escenario de 2010 es bastante diferente al actual, ahora la compañía surcoreana tendrá que estar preparada para luchar contra varios gigantes tecnológicos como Microsoft y su sólido xCloud o Google con Stadia. Pero Samsung tiene un As bajo la manga que puede serles muy útil, ya que no necesitan realizar ningún esfuerzo mastodóntico para ofrecer un ecosistema donde el usuario juegue. Por ejemplo, se podría iniciar cualquier videojuego en nuestro teléfono móvil y continuar la acción rápidamente a través del Smart TV, todo de la misma marca. En cualquier caso, todavía no tenemos mucha información sobre cómo y cuándo se lanzará este servicio de juegos en la nube, pero estaremos atentos a cualquier noticia sobre el plan que propone Samsung.