La temporada 2022 de AMA Supercross Championship es la 49ª edición del campeonato de carreras de motos todoterreno profesionales en estadios de los Estados Unidos. La competición dio comienzo el 8 de enero en el Angel Stadium de Anaheim, California, y concluirá a principios de mayo con una carrera final en Salt Lake City. No obstante, aunque el campeonato continúa devorando rondas al ritmo previsto, los seguidores de pilotos estrella como Cooper Webb, Justin Cooper y Colt Nichols, pueden anticiparse y revivir cada emocionante cita deportiva con ‘Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5’, la entrega que emula hasta el más mínimo detalle del campeonato oficial.

El desarrollo corre a cargo del eficiente equipo italiano Milestone, referencia absoluta actual en cuanto a simulaciones sobre dos ruedas se refiere y como esperan sus seguidores, la nueva entrega atesora licencias y derechos sobre todos los pilotos y motos oficiales de la temporada 2021 del Monster Energy Supercross AMA en las categorías 450 SX, 250 East y 250 West, además de alguna que otra novedad interesante. Sin ir más lejos, por ejemplo, el modo 'Future Academy', que añade al conjunto algo más que un tutorial bajo la supervisión de una leyenda del Supercross mundial como Ricky Carmichael, donde aprenderemos a manejar nuestras máquinas de dos ruedas. Las primeras caídas Este amigable tutorial muestra a los recién llegados los fundamentos del Supercross para ayudarles a subir desde el nivel de principiante hasta el de profesional; también proporciona muchas opciones en el juego que harán que las carreras resulten accesibles para todos, las cuales tienen un impacto directo en la recuperación de flujo, la dirección asistida y muchos otros aspectos técnicos, con el objetivo de crear una experiencia de juego adecuada para todo tipo de jugadores. Se trata de un añadido con el que Milestone pretende complacer tanto a los novatos como a los veteranos de la saga, que llevaban tiempo solicitando un tutorial destinado a refinar las técnicas de conducción. La simulación ofrece una buena cantidad de modos de juego y un sólido sector multijugador, aunque el modo Carrera continúa manteniéndose como el punto fuerte de la producción deportiva. La experiencia para un jugador está estructurada en tres fases (Futures, Rookie y Pro) con un gran árbol de habilidades y características para desbloquear. Todos estos elementos se irán poniendo a disposición del jugador a medida que avanza en los objetivos, liberando desde patrocinadores hasta ejercicios de entrenamiento y pasando necesariamente por las habilidades de tu piloto virtual. Vuela por las pistas Para el ojo no entrenado, ‘Monster Energy Supercross 5’ puede parecer fácil de dominar, pero resulta ser mucho más complicado, con una curva de aprendizaje decididamente exigente. Los espacios para abrir gas o recuperar posición son bastante limitados y no existe un momento de respiro: entre contrincantes, barro, barreras, golpes y saltos, es fácil tirar por la borda la concentración. Por fortuna podemos agarrarnos a la función 'Rebobinado' de forma limitada, pero no es suficiente para asegurarse un triunfo, o siquiera una buena posición final. Una vez creado nuestro personaje, decidimos comenzar a competir en el tradicional Modo Carrera, que resulta más real y envolvente que nunca. La entrega incorpora también el Sistema de Forma del Piloto, una característica que afecta a las actuaciones de los protagonistas en caso de caídas o lesiones. El entrenamiento y la realización de tareas específicas son la clave para mantenerlo en plena forma, mientras tanto, puedes empezar a desarrollar tu trayectoria en la clase 250SX Futures al tiempo que aspiras a alcanzar las cotas de gloria como profesional en la categoría 450SX. Todo un espectáculo El uso del Unreal Engine de Milestone en el campo del Supercross logra convencer sobremanera. Se perciben claras mejoras en las texturas y animaciones de los pilotos sobre entornos dinámicos que resultan espectaculares. Además, técnicamente, la producción demuestra gran solidez entre el incesante rugir de las motos en los circuitos. El Editor de Pistas también ha vuelto con la experiencia clásica de creación, junto con una nueva función: el Editor de Secciones rítmicas. Con esto los jugadores pueden mezclar y combinar módulos preexistentes para diseñar complejas secciones de pista prefabricadas y luego compartirlas con la comunidad. Y tras el enorme éxito de la pasada edición, el concurso de Edición de Pistas ha vuelto, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de crear una pista y ver su creación replicada en la vida real, formando parte del Campeonato Oficial. Esta iniciativa representa una oportunidad única, ya que una pista digital diseñada por un jugador será recorrida por pilotos reales en la edición 2023 del Campeonato. También a pantalla partida Los modos compartidos son la respuesta para aquellos que buscan correr con amigos o en solitario, en un entorno de juego abierto; con nuevos circuitos, varios desafíos cruzados y objetos coleccionables para desbloquear. También cuenta con un modo a pantalla partida, para jugar con amigos directamente desde el sofá de casa y multijugador online con emparejamiento de jugadores (matchmaking) intergeneracional. Las pistas, además de recrear los diseños de los circuitos, aportan toda la atmósfera de una carrera de Supercross. Esto incluye fuegos artificiales y cámaras de repeticiones al más puro estilo televisivo. Por último, pero no menos importante, tras el increíble éxito de la pasada edición, los deportes electrónicos vuelven a 'Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5', impulsando a los jugadores a convertirse en leyendas en el Campeonato eSX patrocinado por Yamaha. Conclusiones Estamos ante otro título que presenta interesantes renovaciones de calado en su transición a la actual generación, donde ha ganado muchos puntos fuertes y parece haber dejado atrás algunas limitaciones, especialmente en la vertiente técnica. Sin duda, es un juego destinado a llamar la atención de los seguidores de esta modalidad deportiva, pero eso no quita que sea tremendamente divertido con un modelo de pilotaje altamente personalizable. Muy a tener en cuenta, aunque no te consideres un apasionado del Supercross. Título : Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5

