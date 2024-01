Xbox Developer: Todas las novedades del evento que ha revelado el nuevo juego de Indiana Jones.

El evento “Xbox Developer_Direct” celebrado con el objeto de anticipar las novedades relativas a los entornos Xbox, han sido epicentro de interesantes exclusivas para sus plataformas. Algunos títulos han revelado sus planes de lanzamiento, otros han mostrado músculo y presentado sus características generales, especialmente en el caso del esperado ‘Senua's Saga: Hellblade 2’, que confirma su debut para el 24 de mayo. Además de un prometedor título protagonizado por Indiana Jones, la gala online ha centrado su atención en una composición de cuatro juegos de Xbox Game Studios y un quinto adicional que dejaremos para el final. Ahora te invitamos a acompañarnos entre lo más destacado de la emisión.

Indiana Jones and the Great Circle

Indy regresa al plano interactivo en la piel virtual de un Harrison Ford en plena forma. ‘Indiana Jones and the Great Circle’, nombre del nuevo juego del estudio Machine Games (‘Wolfenstein’) se prepara para debutar durante 2024 en PC y Xbox Series X|S, además de Game Pass y Xbox Cloud Gaming desde el primer día. Los primeros materiales publicados del proyecto dejan entrever una aventura a lo Nathan Drake (‘Uncharted’) repleta de secuencias de tensión, sigilo, resolución de puzles y mucha acción látigo en mano que transcurre en el año 1937, entre los acontecimientos vistos en ‘En busca del arca perdida’ y ‘La última cruzada’. En el título, el aventurero viajará hasta diferentes lugares del planeta para descubrir qué encierra “El Gran Círculo”.

Senua’s Saga: Hellblade II

Llegará el 21 de mayo para Xbox Series X|S y PC, además de Game Pass para ambas plataformas desde el día uno. La secuela de la serie desarrollada por Ninja Theory para Xbox, que actualmente es uno de los títulos más deseados de la plataforma, también reveló a su público varias secuencias recogidas del juego. Además, los desarrolladores realizaron alguna matización sobre el proceso de maduración de Senua, la protagonista del juego. “En Senua's Saga: Hellblade II te espera un íntimo viaje para superar la oscuridad tanto interna como externa”, explican desde la desarrolladora.

Avowed

El nuevo videojuego de rol y acción de mundo abierto en primera persona de Obsidian ha presentado una nueva batería de materiales que nos permiten evaluar con algo más de precisión el tipo de experiencia que ofrecerá. Mediante la presentación de diferentes escenarios del mundo del juego, misiones y de la jugabilidad en general, ‘Avowed’ destila en líneas generales el estilo característico de la desarrolladora a la hora de crear juegos con temas profundos a través de las elecciones del jugador. Aquí, no solo deberás tomar decisiones narrativas que pueden afectar los cambios en el juego, sino que también ofrecerá variaciones en combate. Gabe Paramo, director de juego, habló no solo de lo variado que será el armamento, con armas cuerpo a cuerpo, pistolas, arcos y varitas mágicas, sino también de lo flexible que podrán ser los combates. A pesar de no contar con fecha de lanzamiento, los responsables de ‘Avowed’ aseguran que podrían tenerlo preparado para el tercer trimestre de 2024 en PC, Xbox Series X|S y Game Pass.

Ara History Untold

Además de combates por turnos, esta producción desarrollada por Oxyde Games, propone a sus jugadores la gestión y construcción de civilizaciones. Ahora gracias a la emisión, conocemos algunos detalles más sobre su parcela práctica, además de los planes iniciales de lanzamiento PC y Game Pass, que apuntan al tercer trimestre de 2024. ‘Ara: History Untold’ es un juego de estrategia histórico por turnos en el que los jugadores construyen una nación y lideran a su pueblo a lo largo de la historia mientras exploran nuevas tierras, desarrollan la cultura y se enfrentan a líderes rivales.

Visions of Mana

Llega la hora de la sorpresa, porque el Xbox Developer_Direct presentó un quinto videojuego: ‘Visions of Mana’. La nueva entrega principal de la serie de Square Enix en más de 15 años y su debut en las plataformas Xbox, que se producirá a mediados de año, acaparó la atención de los espectadores con varias secuencias del título de rol de acción acompañadas de explicaciones de los desarrolladores sobre la mayoría de sus características jugables. Así, con la inesperada participación de este invitado estrella transcurrió el cierre de un emocionante Xbox Developer_Direct 2024.