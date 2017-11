Un crowdfunding "demente"

Nuevo proyecto en el horizonte del cada vez más pujante e inquieto audiovisual malagueño: la productora local Demente Films presenta mañana el teaser de su primer largometraje, 'Making Of. Vida y muerte de un cineasta frustrado', cuyo rodaje tendrá lugar el próximo verano en diferentes localizaciones de la provincia y supondrá el debut en la dirección de largometrajes del realizador Pedro Pacheco Arlandi.



'Making Of. Vida y muerte de un cineasta frustrado' será una cinta metacinematográfica, una vuelta de tuerca al subgénero del cine dentro del cine: nos presentará a Curro Lamanta, un director con pocos medios y menos apoyo que intenta llevar a cabo el rodaje de su primera película de ciencia ficción, 'Superpoblación'. Aunque debe mucho dinero y el equipo empieza a abandonarlo, Curro sigue empecinado en acabarla y recurrirá a las más diversas artimañas para encontrar inspiración y solventar los problemas que le van surgiendo. ¿Le resultará tan difícil a Pacho Arlandi levantar su proyecto como a su personaje protagonista?



El teaser de 'Making Of. Vida y muerte de un cineasta frustrado' se ha rodado con la participación de profesionales del sector audiovisual y las artes escénicas, la mayoría malagueños, como Jesús Ortíz, Carlos Poleo, Jesús López, Juan Manuel Lara e Isabel Zayas, entre otros. La Caja Blanca acogerá mañana, a las 20.00 horas, el estreno de estas primeras imágenes, cuyo objetivo es abrir boca (y también los monederos) cara al proyecto.



La campaña de crowdfunding estará activa desde hoy mismo hasta el 26 de diciembre, como punto de partida a un proyecto al que se sumarán en próximas fechas nuevas fuentes de financiación para completar la producción de la película.



Demente Films es una productora audiovisual en Málaga que, a lo largo de sus más de 15 años de experiencia en el sector, ha desarrollado numerosos proyectos audiovisuales, entre ellos varios cortometrajes de ficción que han cosechado varios premios y menciones en certámenes de todo el mundo.



Las producciones de Demente Films "se caracterizan por tratar temas de actualidad desde una perspectiva social y siempre con un toque de humor para que el mensaje alcance de forma más suave al gran público", aseguran sus responsables.







BARRIOBAJEROS (2009). Cortometraje. Demente Films from Demente Films on Vimeo.

, entre otros, que cuentan con varios reconocimientos y premios en numerosos festivales nacionales e internacionales, como por ejemplo en el Students Festival de Bangkok.

BUSCAVIDAS (2008). Cortometraje. Demente Films. from Demente Films on Vimeo.