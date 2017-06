El PSOE detecta un déficit de 252 policías locales y pide subir la plantilla

El PSOE lleva una moción a la Comisión de Economía de este lunes en la que pide al Ayuntamiento que proceda a la cobertura de las vacantes existentes en la Policía Local de Málaga, ya sea en la escala básica o en el cuadro de mandos, y que remita al Ministerio de Hacienda los informes sobre estimación de ahorro neto y nivel de endeudamiento que certifiquen que el Consistorio está dentro de los márgenes para solicitar la excepción de la tasa de reposición de esas vacantes.

La plantilla de la Policía Local está integrada por 886 agentes. Hay 781 hombres y 105 mujeres. En total, 519 funcionarios tienen más de 45 años (el 58,44%) y, de ellos, 301 (el 34%) cuentan con más de 50. Asimismo, hay 184 efectivos en segunda actividad. El reglamento policial establece una ratio de dos policías por cada mil habitantes. Según el Padrón, en la ciudad viven más de 569.000 personas, lo que equivaldría a una plantilla de 1.138 agentes locales, por lo que el déficit entre lo que debería ser y lo que es importante: hacen falta 252 funcionarios.

El Ayuntamiento de Málaga registró en octubre de 2016 un escrito en el Ministerio de Hacienda, según el cual se podría alcanzar el 100% de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o los presupuestos del Estado. El Consistorio, según Hacienda, no envió el escrito solicitado, pero sí mandó distintos informes en los que se reconocía un endeudamiento de entre el 90,55% u el 97,90%. Por tanto, Hacienda no emitió un informe favorable de cara a alcanzar el 100% de la tasa de reposición de efectivos.

Sin embargo, los socialistas recuerdan que en el Consistorio ha reducido su deuda en 53 millones de euros en 2016, que la reducción de lo debido acumula ya quince trimestres consecutivos, «situándose el nivel máximo de endeudamiento municipal por tanto por debajo del 110% máximo fijado por el Gobierno central (a 30 de diciembre era de 88,08% incluyendo vivienda y 73,30% sin incluirla), lo que junto con el pago puntual a proveedores y la estabilidad presupuestaria hacen que el Consistorio cumpla los principios fundamentales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. «De seguirse esta tendencia, para fin de año la estimación es que el índice de endeudamiento se reduzca hasta el 81,81%, es decir, 28,19 puntos porcentuales por debajo del límite legal», aclaran, para añadir: «Sin contar la deuda contraída por el Ayuntamiento para construir VPO, el índice se situaría en el 67,72%», por lo que es lícito pedir que se alcance la totalidad de la tasa de reposición en la plantilla municipal de policía.