Dimite Carmen Díaz, la edil del PP que se construyó un garaje sin licencia

La concejala del grupo municipal del Partido Popular en Marbella Carmen Díaz, que recientemente fue multada por construir un garaje sin licencia, dimitió ayer de su cargo. La concejala alega la imposibilidad de compaginar su cargo con su trabajo de profesora en un instituto de Secundaria de la localidad costasoleña.

Carmen Díaz destacó a La Opinión de Málaga que le está «costando mucho hacer las dos cosas a la vez» y desligó su decisión de abandonar la corporación municipal del expediente urbanístico sancionador: «No tiene nada que ver, ese es un tema que me afecta como ciudadana, ya sea concejal o no, y no me ha afectado en ese sentido para tomar la decisión».

La ya exconcejala del PP aseguró que tiene recurrido el expediente y seguirá defendiéndose: «Haré lo que la ley me marque, lo que la Administración definitivamente decida. Eso es un tema que como ciudadana le puede pasar a cualquiera y ahí está», agregó.

«No creo que haya hecho conscientemente nada que no debiera hacer, pero eso ya se irá viendo y no ha afectado a mi decisión; son cosas diferentes», refirió la exconcejal, quien destacó que la decisión la ha tomado «en relación a la capacidad que tengo de realizar mi trabajo como concejal y mi trabajo como profesora», por lo que ha decidido dedicarse en exclusiva a su labor como docente de Historia del Arte, aseguró.

«Ha sido un privilegio para mí trabajar desde el Ayuntamiento para la ciudad, lo he hecho lo mejor que he podido siempre y así me gusta hacer las cosas. Ya como veo que no puedo seguir así, tengo un trabajo que me encanta y creo que a eso es a lo que me debo ahora mismo», manifestó la exedil.

Asimismo, el PP de Marbella-San Pedro anunció ayer que la exconcejala Carmen Díaz seguirá formando parte del comité ejecutivo del PP y continuará trabajando «desde una segunda línea» en el partido. Será sustituida por Isabel Cintado, que ya fuera edil de Igualdad y Empleo en la segunda legislatura del PP.

Reacciones. El portavoz del PSOE de Marbella, Javier Porcuna, apuntó a una fractura interna de la formación popular como la principal causa de la dimisión de Díaz, a pesar de que, en su opinión, el expediente urbanístico iniciado «tendrá su peso también». El socialista valoró que la dimisión de Díaz «pone de manifiesto la situación interna que se vive en el PP de Marbella, donde hay una lideresa aferrada a su puesto a pesar de su delicada situación».

Según sus palabras, ello tiene como efecto «un enfrentamiento interno del PP, que algunas personas no pueden seguir», independientemente de la situación de Díaz, que «cada día ha estado más desaparecida de la actividad pública», dijo.

En cuanto al expediente urbanístico por el cual se sancionó a la exedil por construir un garaje sin licencia, según adelantó La Opinión de Málaga, Porcuna señaló que aunque «tiene su peso», no es el motivo principal de la dimisión, ya que éste se produjo hace unos meses mientras ella «se ha mantenido».

El portavoz del grupo municipal socialista señaló que el expediente sancionador ha causado problemas a la exconcejala, como el hecho de que ésta no asistiera al último pleno de noviembre, donde recordó el linchamiento que el PP realizó contra la edil de Urbanismo, la socialista Isabel Pérez, «posiblemente porque ella no hubiera resistido la réplica».

«A lo mejor no estaba de acuerdo con esta estrategia porque el efecto directo sería un contraataque hacia ella», destacó Porcuna, quien valoró que la formación popular alude a mociones de censura o a la revisión del pacto del Gobierno tripartito (PSOE, IU y OSP) con el objetivo interno de «mantener prietas unas filas que cada vez son más escasas, de las que ya huyen hasta los concejales que tuvieron una cierta relevancia en equipos de gobierno anteriores», dijo.

El portavoz de Opción Sampedreña (OSP), Rafael Piña, afirmó que Carmen Díaz ha dejado su cargo en la corporación municipal porque está «cansada». «La política necesita una implicación muy alta», destacó el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, quien apuntó que la renunciante «llegó directamente al Gobierno y estar en la oposición implica mucho sacrificio».

«La política no es sólo gobernar, navegar en un yate no es lo mismo que hacerlo en una canoa. Hay que remar, sobre todo cuando se carga la balsa de ladrillos», dijo Piña, mientras que Costa del Sol Sí Puede (CSSP) no quiso valorar ayer la dimisión.

Expediente sancionador. La Delegación de Urbanismo ordenó el pasado mes de septiembre el derribo del garaje que Carmen Díaz construyó en su chalé de Nueva Andalucía sin licencia de obra.

Como adelantó este diario, el Ayuntamiento de Marbella abrió expediente a la concejala del PP después de que una inspección urbanística constatara «la existencia de unas obras consistentes en construcción auxiliar adosada a lindero público, de superficie aproximada de 18 metros cuadrados, sin que se tenga constancia de que se cuente con licencia de obras».