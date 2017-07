Marbella ultima la reforma de la ordenanza para prohibir ir por la ciudad sin camiseta

La normativa se aplicará en espacios públicos donde sea normal el uso de esta ropa, como en plazas, calles y avenidas

­El Ayuntamiento de Marbella ultima la modificación de la Ordenanza municipal de protección de espacios públicos, con la que se prohibirá circular sin camiseta por espacios en los que se considera normal el uso de esta prensa como calles y avenidas.

Ir sin camiseta será considerado como una falta leve y puede suponer desde el apercibimiento a la imposición de una sanción administrativa, según destacó el conejal de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna, quien explicó q se ha inspirado en ordenanzas que se aplican en otras ciudades como Barcelona, donde las sanciones van de 120 a 500 euros por este tipo de comportamientos.

Desde el punto de vista jurídico, la modificación de esta normativa está pendiente de que se determine si su aprobación tiene que pasar por el pleno de la corporación o por la Junta de Gobierno Local, detalló el edil.

Porcuna no especificó una fecha concreta para su entrada en vigor más allá de la que determine el procedimiento administrativo, aunque espera que sea en breve.

Desde ese momento la ordenanza se podrá aplicar aunque la policía ya es conocedora del espíritu de la norma y a efectos prácticos ya puede «indicar, sin llegar a la sanción, la conveniencia de que se coloquen la camiseta a las personas que circulen por calles o avenidas sin ellas».

La prohibición de circular sin camiseta afectará a todo el término municipal durante los 12 meses del año y será de aplicación en los espacios públicos, calles, avenidas o plazas, es decir, que no se permitirá estar sin esta prenda «en aquellos ambientes en los que sea de uso común o no se esté de acuerdo con el criterio general de vestimenta»

«La ordenanza se ha modificado en el sentido de evitar que haya una presencia de personas sin camiseta en los lugares donde no es oportuno. Sí en las playas, piscinas y zonas anexas o lugares similares, pero no en establecimientos públicos, en la calle o en las plazas públicas», refirió Porcuna.

El concejal especificó que en determinados espacios como el paseo marítimo se aplicará la prohibición según la circunstancia y bajo el criterio policial, que actuarán en todo momento con «proporcionalidad y con sentido común».

En este sentido, valoró que dependerá de aspectos como la afluencia de personas, ya que «no es lo mismo correr a las ocho de la mañana con un paseo con menos gente, donde la mayoría está practicando deporte, que hacerlo a las nueve de la noche en verano, que está lleno de gente que va a salir a cenar».

La salida o entrada a la playa, la recogida de una balón son otros aspectos lógicos no sancionables frente a otras actividades como «pasarse a tomar algo en algún sitio, andar o deambular por el paseo marítimo o hacer cualquier otro tipo de actividad que normalmente en la costumbre social está el que uno vaya con camiseta».

Porcuna consideró que los vecinos y turistas van a acoger de buena gana el reglamento puesto que «es una demanda por parte de la mayor parte de los ciudadanos dado que parece que hay una tendencia masiva a prohibir este tipo de actitudes que son molestas para los demás», argumentó en defensa de la modificación de esta ordenanza.