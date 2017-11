Ayuntamiento marbellí dice que ha buscado "una solución dentro de la legalidad"

El portavoz municipal de Marbella, Félix Romero, ha señalado este martes que el equipo de gobierno tendrá flexibilidad en la ejecución de los presupuestos de 2018 debido al plan económico y financiero que elaborará el Ayuntamiento, "una solución, dentro del acomodo a la legalidad, para aumentar el gasto previsto".

Preguntado por las críticas del PSOE al hecho de que el Consistorio pueda incumplir el techo de gasto el próximo ejercicio, Romero ha señalado que la aprobación del plan económico y financiero ha sido la conclusión a la que se ha llegado tras diversas reuniones entre la alcaldesa y el concejal de Hacienda, Ángeles Muñoz y Manuel Osorio, con el Ministerio de Hacienda y en las que los representantes municipales expusieron la situación de las arcas locales.

"En las diferentes reuniones se ha puesto de manifiesto que el motivo por el que bajaba el techo de gasto en 2018 es por la falta de ejecución de los presupuestos de 2017 y no por la ausencia de ingresos. No hemos incumplido la ley. Hemos planteado la situación concreta de Marbella y, dentro del acomodo a la ley, hemos encontrado una solución. Eso es trabajar", ha explicado.

"Si los ayuntamientos del PSOE no son capaces de encontrar soluciones de ese tipo, se lo tienen que hacer mirar", ha señalado el portavoz municipal y parlamentario regional, que señalado que "invito a la presidenta andaluza Susana Díaz a que venga, por una vez, a Marbella, para que le expliquemos cómo hacemos los presupuestos y se lo comunique a sus compañeros".

Romero ha asegurado que las medidas del plan económico "no serán traumáticas porque no afectarán a la necesidad de aumentar ingresos, ya que no ha sido la causa de la bajada del techo de gasto".

Ha asegurado que el equipo de gobierno "vuelca los recursos de los vecinos a través de los impuestos y servicios y busca, dentro del acomodo a la legalidad, una solución para aumentar el gasto que estaba previsto". "Probablemente, si el PSOE hubiera sabido cómo hacerlo, lo habría hecho. El problema es que no sabía cómo hacerlo", ha agregado.

El portavoz municipal ha calificado de "crítica de mal jugador" los reproches del PSOE, formación de la que ha señalado que "no ha sabido gestionar ni ejecutar los presupuestos ni plantear cómo hacer unos presupuestos más eficaces para el Ayuntamiento".