Rafael Piña renuncia a liderar la candidatura de OSP a la alcaldía

Rafael Piña renunciará a encabezar la lista electoral de OSP para los comicios municipales de 2019. El fundador de la formación política más determinante de este mandato ha asegurado a La Opinión de Málaga que reusará postularse ante el Consejo Consultivo del partido para repetir al frente de la candidatura.

Sólo volverá a encabezar la lista electoral, indica, si los integrantes de OSP se lo solicitan. «Tras volver a presentarme para liderar el partido, me comprometí a que no me volvería a presentar como número uno. Yo creo que voy a cumplir con ese compromiso. Otra cuestión es que el partido me pida que esté como número uno. Si me lo pide, estaré dispuesto, pero no es mi iniciativa. No voy a pedir a OSP volver a ser el número uno de la lista», señala.

El también teniente alcalde de San Pedro asegura que es contrario a que «un partido se ancle en una persona» y entiende que, con su renuncia, sigue con el proceso de renovación de los cargos de OSP que inició cuando dimitió como presidente de la formación, a mediados de agosto de 2015.

El concejal de Hacienda, Manuel Osorio, le relevó en el cargo y Piña pasó a ocupar la vicepresidencia. «Dimití como presidente y me puse a disposición del grupo. Le pedí que, si entendía que tenía que seguir siendo presidente lo seguiría siendo, pero también pedí que otras personas tomasen mi relevo. Y así lo interpretó el partido. Tengo mis tiempos para ir retrocediendo de la política», señala.

También han hecho mella, agrega, comentarios vertidos sobre él, especialmente desde que su formación asumió responsabilidades de gobierno, en 2015. «Soy poco tolerable a las calumnias, infamias e insultos que, además, no tienen fundamento. Aunque tenga una parte de vocación para mejorar mi pueblo, también está esa parte que te quema de gente que te insulta con barbaridades y comentarios irracionales», explica.

Piña confía en «dejar un partido político armado» porque San Pedro «necesita un grupo de gente libre e independiente que defienda los intereses de San Pedro. Durante muchos años nos han tratado como un barrio, cuando somos muchos los que pensamos que somos un pueblo incorporado dentro del municipio de Marbella», afirma.

Los dos ediles de OSP, Rafael Piña y Manuel Osorio, integraron con PSOE e IU el gobierno que regentó el municipio tras las elecciones municipales de 2015, hasta que a finales de agosto presentaron una moción de censura junto al PP que devolvió la alcaldía a Ángeles Muñoz en detrimento de José Bernal.

En las elecciones de 2011, la formación sampedreña logró tres escaños y en las de 2007, no obtuvo representación.

@marcelperiodist