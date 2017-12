Plaza quiere arañar "al menos dos victorias" de los tres próximos duelos de Euroliga

El Unicaja regresó este lunes a lo entrenamientos para preparar la doble cita de esta semana ante el FC Barcelona (miércoles en el Palau) y Milan (viernes en el Carpena), donde espera dar continuidad al triunfo logrado en Euroliga el pasado jueves ante el Khimki ruso. El entrenador del equipo, Joan Plaza, explicó este martes por la mañana que el equipo va mejorando, que está en el buen proceso y que ahora sólo piensa en los tres próximos encuentros de Euroliga: Barcelona, Milan y Maccabi. De ellos, Plaza espera "arañar al menos dos de esos tres". Un ambicioso reto el que se marca el entrenador verde.



"Jugamos contra un rival que ha perdido contra Tenerife y Gran Canaria en casa, dos partidos seguidos en casa. Va a querer mostrar su mejor cara. Va a tratar de ganarnos. La gente cree que va a jugar a un nivel mayor. Llegamos con buenas sensaciones. Por el hecho de perder van a ser más peligrosos. Queremos plantear un buen partido. Y no pensar en el Milan, sino pensar en el partido del Barcelona", explicó Plaza, que también repasó lo que ocurrió en Tenerife.



"Creo que hemos de valorar todo en su justa medida. Depende cómo se escriban y lean las rachas, se interpretan de forma distinta. Quien crea que se pueda ganar fácil en Tenerife es que no entiende mucho de esto. El equipo está cada vez jugando mejor. En Tenerife pudimos haber perdido menos balones y haber dominado el rebote. Son detalles. La tendencia es positiva, está en alza. Los pequeños detalles, el cansancio o los viajes hace que puedas ganar o perder. El equipo hizo ayer uno de los mejores entrenos del año. El tiempo y el resultado lo marcan", explicó sobre la actuación ante el Iberostar Tenerife.



El equipo sale, por primera vez, de los ocho primeros del play off. "Podíamos discutir, dónde se debería haber capturado una o más victorias. Tenemos cinco partidos, ninguno va a ser fácil. Todo va a ser incluso un tema de basketaverage. A todo el mundo le gustaría echar con más holgura arriba. Pero el que está mal en la Euroliga está peor en la ACB. Hemos reconocido públicamente que nos hubiera gustado ganar dos partidos en Euroliga y en ACB también echamos de menos una o dos victorias. No estamos estresados. El equipo está mejor, los roles están definidos y esperamos ir a más".







No se ha planteado dónde sacarán las victorias del calendario para jugar la Copa, pero sí que ha explicado que ya le ha pasado a los jugadores una copia de la clasificación: "Hemos hablado con los jugadores. Hay algunos que ni miran la clasificación y en estos pantallazos que le hemos pasado a los jugadores. Nos importa jugar un buen partido de Euroliga, vienen tres seguidos y queremos hacer un buen partido en Barcelona. Queremos seguir ganando.Ahora viene un pequeño bucle donde nos centraremos en la Euroliga y ahí seremos capaces de arañar alguna victoria".No tiene miedo Plaza a que la acumulación de partidos pueda llevar a lesiones de sus jugadores. "Puede darse... Aprendimos hace un mes y medio que no sabemos administrarnos ahora mismo. Es muy difícil de entender que tengamos que jugar el día 2, 4 y 6.Y ahí debemos evaluar dónde ponemos la ficha roja. Pero cuando hemos querido reservarnos y dar más valor a otro partido lo hemos hecho muy mal. Vamos a ir a muerte en cada partido. Tenemos un roster determinado. Nos sentimos muy orgullosos. Hay 11 jugadores más Viny y Mo. Y estoy seguro que cuando les toque podrá dar alguna sorpresa. Vamos a ir partido a partido y cuarto a cuarto. Si alguno se rompe, se cansa o se agobia jugará otro. No estoy preocupado. El equipo ha de jugar muchos partidos en pocos días. Hay símiles. Si coges los ratios de minutos dejugaban partido sí y otro también. Y hay que aprenderlo a hacer. Los jugadores han de saberlo. Yo debo administrarlo. Los jugadores han de prepares bien, descansar, alimentarse bien. Alguien se pude romper y lo asumimos".