Plaza hace terapia con McCallum

La situación de Ray McCallum, lejos de las expectativas creadas cuando se le fichó, ha creado un halo de preocupación en la "marea verde". El propio Joan Plaza confesó este miércoles que él también está preocupado por la situación del base estadounidense, con el que ha mantenido, según dijo el técnico, hasta cinco conversaciones en el tiempo que lleva en Málaga. Plaza admitió que todos esperan mucho más de él y mostró su preocupación.

"Hemos hablado muchas veces. En un café, en mi despacho? Han sido cinco las reuniones con él. Yo creo que él está en ese proceso. El equipo y yo el primero creemos que él va a dar el salto de calidad que todos esperamos. Es el primero que está angustiado, sabe que no está al nivel que puede dar", narró Joan Plaza este martes por la mañana.

Lo que no está aportando y produciendo el base estadounidense va en perjuicio de todos, según relató Plaza. "Por el medio, úlceras de todo tipo y color, del entrenador y sus compañeros, público y directiva. Le falta experiencia, para no chocar contra tres árboles. Le falta experiencia para discriminar situaciones diferentes a DLeague o NBA. La experiencia sólo la compras a base de hostias. Él está entrenando mejor de lo que juega. No engaño a nadie. Él nos puede dar dos o tres velocidades, tres o cuatro pasos más adelante por su calidad. La última vez, me dijo. "¿Otra vez, coach? Haremos lo que haga falta, hasta paseíllos por la playa. Hay que reubicarlo", insistió Plaza.

Curiosamente, este miércoles, McCallum se mide a Pressey, otro base americano, del FC Barcelona, con el que guardan una serie de relaciones muy curiosas, una especie de vida paralela. Ya que ambos llegan nuevos a Europa, tienen la misma edad, han jugado más de 120 partidos en la NBA, sus padres fueron jugadores y ambos, además, están lejos de las expectativas creadas cuando sus equipos les ficharon. Además, el Unicaja pudo haber "cambiado" la elección, ya que también negoció con Pressey, pero finalmente prefirió escoger a McCallum.