El PP y Cs refuerzan sanidad, educación y dependencia en su primer presupuesto en la Junta

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que el presupuesto andaluz para 2019 asciende a 36.465 millones de euros, con un crecimiento de en torno al 5 por ciento respecto al año pasado y 1.700 millones más, de los que mil se destinarán a sanidad, educación y dependencia.

Durante un desayuno informativo en el Foro ABC, Moreno ha detallado que el próximo jueves la Junta remitirá al Consejo Consultivo el texto articulado de las cuentas, que serán aprobadas el día 30 de mayo y llegarán al Parlamento el 31 "cumpliendo nuestro compromiso", ha dicho.

"Soy muy consciente de que en la presentación de estas cuentas nos jugamos la credibilidad del cambio", ha asegurado el presidente andaluz, que ha indicado que los presupuestos se han elaborado "bajo tres premisas: eficiencia en el gasto, prioridad en las políticas sociales y fortalecimiento de la economía para crear empleo".

Ha considerado que las cuentas, que ha calificado como "las más sociales de la historia de Andalucía", permitirán "avanzar más rápido y hacerlo desde el camino sólido de unas previsiones realistas" que además serán "perfectamente compatibles con el cumplimiento del objetivo de déficit", situado en el 0,1 % del PIB.

Moreno ha presumido de haber elaborado "un presupuesto creíble" y "expansivo", que recoge compromisos como la bajada de impuestos y que es "solvente y equilibrado" además de "dar respuesta a las necesidades de los andaluces", para lo que se ha "buscado el dinero necesario debajo de las piedras y de las alfombras".

"Lo que se presupuesta se invierte, no nos vamos a hacer trampas al solitario. Por primera vez en años el compromiso del cambio es inquebrantable", ha enfatizado el presidente de la Junta, que se ha mostrado "orgulloso" del trabajo de la Consejería de Hacienda, que además de estas cuentas tendrá que elaborar las de 2020, que previsiblemente entrarán en el Parlamento en noviembre.

Moreno ha reconocido que el Gobierno de PP y Ciudadanos necesita a otras fuerzas políticas para aprobar los presupuestos y ha anunciado que van a hablar "con todas" para escuchar las posibles enmiendas, de las que "algunas se aceptarán y otras se declinarán", por lo que "el proyecto podrá tener cambios" en su trámite parlamentario.

Preguntado por Vox y la necesidad de contar con su apoyo, Moreno ha mostrado su confianza en que el grupo que encabeza Francisco Serrano "esté a la altura de las circunstancias".

"Sus propios electores no entenderían que hipotecaran el cambio en Andalucía no posibilitando los presupuestos del próximo año y lo pagaría el conjunto de los andaluces", ha dicho Moreno, que ha recordado que sin el acuerdo de investidura con Vox "no habría habido cambio en Andalucía", por lo que este partido es "una parte muy importante para poder consolidar esas políticas".

Ha sostenido que las relaciones entre ambos grupos parlamentarios son "fluidas dentro de las diferencias" y que existen "propuestas y sensibilidades diferentes en algunas materias", por lo que ha apostado por "buscar los puntos de acuerdo" y ha garantizado que "hay un amplio espacio de trabajo".