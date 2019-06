José María González 'Kichi' revalida la alcaldía en Cádiz

José María González 'Kichi' (Adelante Cádiz) ha sido investido como alcalde de Cádiz al haber sido la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, ya que no ha obtenido el respaldo con mayoría absoluta del resto de la Corporación municipal. En su discurso de investidura, ha reivindicado que la política "es temporal" que "no" son "profesionales de la política" sino "gente corriente que sigue viviendo en el mismo lugar".

Siendo la mayoría absoluta de 14 concejales, el alcalde ha obtenido 13 votos a favor --los de Adelante Cádiz--, mientras que Juancho Ortiz (PP) ha obtenido seis votos y Domingo Villero (Cs) tres votos. Además, ha habido cinco votos en blanco, los pertenecientes a los ediles del PSOE.

Por su parte, José María González 'Kichi' ha manifestado su intención de "hacer de Cádiz una ciudad más libre, más igualitaria y más justa". Además, ha señalado que el equipo de gobierno son "gente corriente que tras años de golpes, de bagaje y aprendizaje a sus espaldas, siguen viviendo en el mismo lugar, siguen manteniendo las limitaciones salariales, siguen con una existencia lo más parecida posible a la de antes y con el horizonte de volver mañana, como es mi caso, a las aulas de un instituto público a seguir ejerciendo, este sí, mi trabajo".

"No estamos aquí para llenarnos los bolsillos, estamos aquí para recuperar las instituciones y que este Ayuntamiento siga como los últimos cuatro años, perteneciendo a sus paisanos y sea la canalización institucional de las demandas y la exigencias de la calle", ha aseverado el alcalde.

'Kichi' ha reivindicado también que, tras cuatro años de mandato, "hoy Cádiz no es noticia ni acapara portadas por el desempleo, por los desahucios o por la desigualdad, que no han desaparecido y aunque hayan disminuido, seguiremos". "Hoy Cádiz es noticia por ser uno de los pocos lugares donde las políticas ponen en el centro a las personas, donde el cambio sigue si curso y donde no hay ni un escaño para la extrema derecha y eso es porque gobernamos con la verdad", ha añadido.

El alcalde ha recordado la herencia hace cuatro años de "un Ayuntamiento en una situación crítica, unas arcas municipales al borde la intervención y que había dado la espalda a las políticas sociales, que debía a los proveedores, a los comerciantes, hasta 50 millones de euros y ahora se ha rebajado esta deuda hasta los cinco millones, el respiro es real para los autónomos".

"Ante el despilfarro optamos por la ética en la gestión. Esa es la línea que marcamos y la que vamos a seguir", ha asegurado González, que ha criticado a la oposición del anterior mandato, "a la que le faltó responsabilidad por Cádiz y le sobró intereses partidistas, más pendiente de Sevilla o Madrid que de hacer municipalismo".

No obstante, ha señalado que ahora "tienen una nueva oportunidad para poner en el centro los intereses de la ciudad y para trabajar por, para y en Cádiz", para lo cual "encontrarán la mano tendida del alcalde".