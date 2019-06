Los precios universitarios se mantendrán congelados el próximo curso

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que en el próximo Consejo de Gobierno se aprobará el Decreto de Precios Públicos para el próximo curso ratificando así el compromiso del Gobierno andaluz de mantener congelados los precios de los servicios académicos y administrativos en las Universidades públicas.

"Hemos querido actuar con diligencia en beneficio de los estudiantes y de la organización de la matrícula en las Universidades, publicando este Decreto por primera vez en el mes de junio, en lugar de en julio, como venía ocurriendo hasta ahora", ha agregado.

Así, ha explicado que la bonificación del 99% del importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula se hará extensiva también a los estudiantes de los centros adscritos a nuestras Universidades públicas y al alumnado de la UNED.

Moreno, que ha presidido junto con el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el acto de toma de posesión de Pilar Aranda como rectora de la Universidad de Granada, ha afirmado que ésta se convirtió hace cuatro años en la primera mujer al frente de la Universidad de Granada, al mismo tiempo que ha incidido en que el espíritu inconformista debe impregnar el presente y futuro de nuestras Universidades públicas andaluzas.

Unos centros que, según ha señalado, "son atalayas académicas y científicas desde las que liderar los procesos de cambio y de desarrollo económico y social, también cultural, de nuestro entorno". "Nuestras Universidades han de guiar a la sociedad para transitar caminos que nos deparen más y mejor progreso, bienestar y oportunidades", ha añadido.

En este sentido, ha aseverado que una Universidad ha de tener una clara vocación internacional y estar abierta al mundo digital, al mismo tiempo que ha advertido que éstas deben ser ágiles y eficientes, comprometidas y responsables socialmente y deben asentarse sobre valores de los que anudan y enriquecen nuestra sociedad como son la libertad, el respeto, la tolerancia y el espíritu crítico.

"Con todos estos anclajes, no me cabe duda de que estaremos no ya consolidando sino fortaleciendo nuestras Universidades de cara al futuro". El presidente andaluz ha manifestado el compromiso expreso, firme y leal del nuevo Gobierno andaluz con la educación superior y ha resaltado que la gran factoría de producción de talentos es la esperanza para propulsar una Andalucía competitiva, dinámica y generadora de oportunidades y riqueza.

En este punto, ha recordado que el primer proyecto de Ley de Presupuestos refleja cuáles son los resortes que queremos remover para que Andalucía empiece, de verdad, a desplegar su verdadero potencial y uno de ellos es la apuesta firme por una educación superior de máximos y de excelencia.

"Una Universidad donde se potencie mucho más la investigación, donde se reconozca la labor de docentes e investigadores y donde se aliente permanentemente la transferencia de conocimientos hacia nuestras empresas, clave para crear ese círculo virtuoso capaz de llevar de la teoría a la práctica un proyecto o idea", ha apostillado.

En concreto, ha explicado que las diez Universidades públicas andaluzas van a disponer de un total de 1.622 millones de euros, 1.582 millones procedentes del modelo de financiación, más otros 40 millones de los remanentes no afectados, a la vez que ha incidido en que por primera vez en la última década, se autoriza por la Consejería de Hacienda el uso de remanentes no afectados, lo que permite incrementar la financiación global de las Universidades un 5,98% con respecto a 2018.

Finalmente, ha aseverado que Universidades andaluzas siempre contarán con el apoyo del nuevo Gobierno de Andalucía, un apoyo que, según ha dicho, "debe ir acompasado de un espíritu de corresponsabilidad por quienes dirigen las universidades". "Corresponsabilidad es igual a gestión eficiente. Con las prioridades en el gasto, bien delimitadas. Lo que conlleva evitar compromisos que no puedan ser asumidos presupuestariamente porque cada euro que invertimos en la Universidad se multiplica hasta por cuatro en nuestra sociedad y revierte de manera muy importante ayudando a crear riqueza y oportunidades", ha concluido.