La Junta denuncia un falseamiento sistemático de las cifras de vacunación de los anteriores gobiernos del PSOE

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha denunciado este martes que los anteriores ejecutivos socialistas "falsearon sistemáticamente" las estadísticas de vacunación de la gripe que se enviaban al Ministerio de Sanidad y que las inflaron en un millón de personas entre 2012 y 2019.



Bendodo ha aludido en rueda de prensa a un informe llevado al Consejo de Gobierno por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en el que se asegura que se inflaron entre un 9 y un 14,7 por ciento los datos de vacunación en Andalucía, principalmente a los mayores de 65 años, pero también a las embarazadas y al personal sanitario.



Ha calificado este asunto de "escándalo mayúsculo" de los anteriores gobiernos socialistas, a los que ha tildado como "del fraude, del engaño", y ha advertido de que llegarán "hasta el final" sin descartar ninguna vía, tampoco la de los tribunales.



Según las comprobaciones de la inspección de servicios sanitarios, el dato real de personas mayores de 65 años que fueron vacunadas contra la gripe entre 2012 y 2019 fue de 3.704.080, pero la cifra oficial que la Junta envió al Ministerio fue de 4.557.796, por lo que hay un desfase de 853.716 personas, que sumadas al personal sanitario y a las embarazadas alcanzarían el millón.



Bendodo ha señalado que la Junta "trucaba" los datos para no estar a la cola de las comunidades autónomas en vacunación contra la gripe, ya que desde hace diez años tenían la obligación de mandar al Ministerio los porcentajes de los mayores de 65 años y desde hace dos años también de las embarazadas y del personal sanitario.



"Se inventaron que habían vacunado a casi un millón de andaluces y no lo habían hecho, es otro fraude más", ha agregado Bendodo, quien ha detallado que los gobiernos socialistas alteraban las tasas con "vacunaciones fantasmas".



Estos datos se descubren a través de una investigación interna, cruzando los datos de las personas que figuran vacunadas con los de la compra de vacunas, ya que se pidió a la inspección de servicios sanitarios que corrobore las cifras.



La conclusión es "un falseamiento sistemático de la estadística oficial" hasta la llegada del nuevo Gobierno, según Bendodo, quien ha asegurado que, a pesar de las cifras que se enviaban a Madrid, la comunidad "siempre estuvo por debajo de la media".



El Gobierno estudia ahora qué uso se dio a los millones de vacunas que se compraron, aunque Bendodo ha dicho que tiene la impresión de que "se ha malgastado el dinero público".



Ha explicado que este asunto no estaba incluido en el orden del día del Consejo de Gobierno porque es "un tema incipiente", ya que la campaña de vacunación empieza la semana que viene, y el consejero ha tomado la palabra en el turno de ruegos y preguntas, descartando a los periodistas que tenga algo que ver que lo saquen a la luz coincidiendo con las protestas de los profesionales sanitarios.







?? @eliasbendodo: Por ejemplo la campaña 2014-2015:

Tasa real de vacunación a mayores de 65 años: 45,3% ?

Se comunicó el 60%: 182.000 'vacunados fantasma'.

De la campaña 2012-2013 a la 2017-2018 hay casi un millón de 'vacunados fantasma' mayores de 65 años: 853.716.#CGobAND ? pic.twitter.com/v56ge1RNAw — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) October 22, 2019

"Estoy convencido de que fraudes como este habrá muchos más", ha manifestado el portavoz del Gobierno, quien ha garantizado que en el próximo año Andalucía estará por encima de la media de vacunaciones, pero esta vez "sin engaños ni mentiras".Ha opinado que por este asunto deberían dar explicaciones cuatro exconsejeros de Salud,