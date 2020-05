Moreno pide al Gobierno que no "se criminalice" a los agricultores

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado hoy partidario de que desde el Ministerio de Trabajo se realicen inspecciones y se persiga el fraude en el campo pero no con que "se criminalice" a los agricultores y se busquen casos de "esclavitud".



En declaraciones a los medios en el marco de una visita a la finca de producción de arándanos Villa Pedraza, en Villablanca (Huelva), Moreno se ha referido a la campaña extraordinaria de inspección ordenada desde ese Ministerio, que dirige Yolanda Díaz, que incluye un cuestionario para detectar casos de "esclavitud o prácticas similares" en explotaciones agrícolas.



"No es comprensible ni entendible, bajo ningún punto de vista, que la ministra de Trabajo haya mandado un cuestionario a nuestros agricultores donde se les criminaliza a ellos y al sector agrario andaluz", ha apuntado Moreno para quien, además, "no tiene sentido que la ministra hable de esclavitud en pleno siglo XXI y que señale a los agricultores como personas que no saben trabajar, que no son solidarios ni capaces de operar con sus trabajadores o que no tienen tradición de respeto laboral, cosa que no ocurre ni en Andalucía".





El Gobierno andaluz sí confía plenamente en nuestros profesionales del campo. Hemos aprobado una línea de ayudas de 90 M€ para favorecer la liquidez. Reactivar la economía será más fácil si todas las administraciones estamos al lado de un sector puntero como el agroalimentario. pic.twitter.com/IxMdwihCve — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 19, 2020

Por tanto, ha dicho, le parece que el Ministerio de Trabajo "hace bien llevar a cabo sus inspecciones y estar pendiente de que no haya ningún tipo de fraude, pero que no se penalice y no se criminalice a nuestro sector agroalimentario".En este punto, ha indicado que el Gobierno andaluz va a estar "muy pendientes" de todo lo que ocurre en este sector que "produce el 11 % de nuestra riqueza y el 10 % de nuestro empleo", recordando que, por eso, "hemos sacado una línea de 90 millones para poder refinanciar la deuda, sobre todo de los pequeños y medianos agricultores, que durante el covid-19 han tenido muchas dificultades para comercializar sus productos".Desde el Gobierno de Andalucía, ha añadido, "confiamos plenamente en nuestro sector agrícola y estamos convencidos de que será uno de los puntales que nos va a ayudar a salir de esta crisis".Por ello, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible "ya se está trabajando para hacer planes para mejorar la comercialización de estos productos; y para mejorar nuestro sistema hídrico de forma que haya más posibilidad de llegar agua a muchos más rincones de Andalucía y por tanto producir más y mejor".Por último, ha expresado su confianza en que a lo largo de los próximos meses el PIB mejore gracias al sector agrícola y que el porcentaje de riqueza y empleo que representa en la actualidad suba uno o dos puntos."Nuestros agricultores tienen talento, experiencia y capacidad y ahora un gobierno amigo que va a apoyarlos sin fisuras y con una certeza y confianza plena en lo que hacen a diario, en su esfuerzo y compromiso", ha concluido