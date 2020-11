«El PP le ha hecho daño a Chaves, a Griñán y a la política en general»

¿Qué le diría a quienes han estado especulando con la posibilidad de que el 'caso Isofotón' conlleve consecuencias irreversibles para su carrera política?

El PP sabe perfectamente que lo que está planteando está fuera de la realidad. Cuando les va mal judicialmente, utilizan la mentira para ir contra el adversario. Y es algo a lo que estamos acostumbrados hace mucho tiempo. Ninguna actuación relacionada con Isofotón pasó por los consejos de gobierno que yo presidí en San Telmo, y eso lo sabe el PP, aunque no lo diga.

¿Por cuántos de sus compañeros del PSOE andaluz condenados en la sentencia de los ERE pondría la mano en el fuego?

Me duele que haya gente honesta que, al final de su vida, se vean en situaciones como esa. Se ha demostrado que eran gente honesta y que no se habían llevado nada. Cuando el PP utiliza la política para destruir y lo lleva al límite de la mentira, hace mucho daño. Le ha hecho daño a personas como Pepe (Griñán) y Manolo (Chaves). Pero también le ha hecho daño a la política en general. Incluso, a Andalucía. Y eso es algo que no me gusta.

¿Le pediría perdón todas la veces que hiciese falta a los andaluces por las resoluciones judiciales que han penalizado la gestión de sus antecesores en los gobiernos socialistas de la comunidad?

Claro. Lo hice, a pesar de que yo no estaba en ese momento. Lo hice y era una cosa muy anterior a mi llegada al Gobierno. Es algo que no debemos dejar de hacer nunca. Debemos hacerlo siempre todos los políticos cuando alguien de tu fuerza política se haya equivocado. Yo lo hice más de una vez. Y más de dos y más de tres, a pesar de que fue una etapa muy anterior a mí. Al final, todo este tipo de casos se produjeron antes de que yo llegara al Gobierno andaluz.