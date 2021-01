Plan '24x7': la Junta vacunará todos los días contra el coronavirus

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el plan de vacunación '24x7' para vacunar todos los días, de lunes a domingo, contra la Covid-19. Así lo anunció el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, quien subrayó que el plan andaluz de vacunación permitirá "meter una o dos marchas" cuando sea necesario en el ritmo de vacunación.



"Lo único que le falta a este plan es que el Gobierno de España mande más vacunas, necesitamos que el Gobierno de España y la Unión Europea compren el mayor número de vacunas posibles; ha llegado la hora de la vacuna y no podemos fallar, Andalucía no va a fallar", recalcó Bendodo.



La primera etapa de este plan transcurrirá entre los días 14 de enero y 21 de marzo y en ella se contemplan hasta cuatro grupos distintos, que suman unas 458.000 personas e incluyen a residentes, personal sanitario y grandes dependientes.



Así, el primer grupo incluye a los residentes y personal de las residencias de mayores o centros de día vinculados a ella, y suponen un total de 79.233 personas a las que se le terminará de poner la primera dosis este día 14 y se le administrará la segunda entre el 18 de enero y el 4 de febrero.



El segundo grupo abarca a personal sanitario y sociosanitario que trabaja en primer línea Covid, por lo que contempla a 73.634 profesionales de la pública y la privada, a los que se le terminará de poner la primera dosis el 17 de enero y se les aplicará la segunda entre el 18 de enero y el 7 de febrero.



Asimismo, los grupos 3 y 4 se corresponderían con el resto del personal sanitario y sociosanitario, así como con los grandes dependientes que no están internados en residencias. Comprendería a un total de 304.992 personas a las que se le administrará la primera dosis entre 8 y el 28 de febrero y la segunda entre los días 1 y 21 de marzo.



El consejero de la Presidencia destacó que "Andalucía es la comunidad que más vacunas pone, más del doble que la segunda, que es Cataluña y tenemos un millón más de habitantes". "Una de cada cuatro de las vacunas de España se pone en Andalucía y estamos poniendo una media de 15.000 vacunas al día", contextualizó Bendodo.







El plan andaluz 24x7 es muy sencillo: vacunar, vacunar y vacunar.#Andalucía lo está haciendo todos los días. De lunes a domingo y festivos incluidos para hacer frente a esta pandemia.



Además, este plan '24 horas/7 días' de vacunación contra el coronavirus, según explicó el consejero de Salud, Jesús Aguirre. El consejero expuso que "a fecha de hoy". "Esta semana se concluirá la primera vuelta a residencias de mayores y ya hemos vacunado a un 44% de profesionales sanitarios que trabajan en la primera línea de la Covid-19", apuntó Aguirre antes de precisar que "en las próximas horas se empezará a vacunar a los profesionales de la sanidad privada". Aguirre especificó que con este plan. El consejero valoró. "Mayoritariamente la sociedad andaluza se está vacunando y está pidiendo la vacunación, esta semana concluirá la primera vuelta en las 650 residencias de mayores andaluzas", manifestó Aguirre. El consejero de Salud también aludió a "una nueva orden para mantener el máximo aislamiento en las residencias a las que se le está practicando la vacunación hasta que se vuelva para la segunda ronda". "Se ha modificado la orden de medidas de prevención en centros residenciales ante la Covid-19 para evitar el contagio de los residentes y el consecuente retraso de la aplicación de la segunda dosis", precisó Aguirre antes de señalar que "el 95,2% de las residencias están libres de coronavirus".