El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lanzado este viernes duras críticas contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ayer comparó el riesgo de contagio de la Covid-19 en las procesiones de Semana Santa, canceladas en Andalucía por segundo año consecutivo por culpa de la pandemia, y las manifestaciones previstas este próximo 8 de marzo, por el Día de la Mujer. Simón considera que "no es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa que en una manifestación con 500 personas", justificando de este modo la autorización que daría la Delegación del Gobierno en Madrid a las manifestaciones del Día de la Mujer.

Según Moreno, "no es el momento para salir a la calle" en manifestaciones porque "el año pasado cometimos un error que salió muy caro en forma de contagios masivos y de fallecimientos". En una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser en Sevilla, el presidente andaluz ha sostenido que hay que aprender del "error" cometido el año pasado cuando se celebraron manifestaciones multitudinarias en toda España y una semana después el gobierno decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

"Si hemos cancelado la Semana Santa cómo vamos a pensar en manifestaciones y, además, hemos limitado las reuniones a cuatro personas; quién controla que sean 500", ha alegado el presidente andaluz, quien ha lamentado las declaraciones del portavoz de Sanidad, Fernando Simón, comparando el riesgo de contagio en la Semana Santa con las manifestaciones del Día de la Mujer.

"Simón está abonado a la polémica y a la contradicción; ha perdido enormes dosis de crédito y ya no es ninguna referencia" Juanma Moreno - Presidente de la Junta de Andalucía

"Simón está abonado a la polémica y a la contradicción; ha perdido enormes dosis de crédito y ya no es ninguna referencia", ha afirmado Juanma Moreno.

Con todo, El presidente de la Junta ha reivindicado la importancia del Día de la Mujer porque es una jornada "muy señalada en el calendario porque hay que reivindicar la plena igualdad de oportunidades" y ha apuntado que se pueden hacer "cosas imaginativas" para conmemorarla sin necesidad de salir a la calle a manifestarse.

Susana Díaz, en contra también de las manifestaciones del 8M

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado que los socialistas andaluces no saldrán, como les hubiera gustado, a las calles a manifestarse el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por "sentido común" en esta situación de la pandemia del coronavirus, y ha avanzando que se pronunciarán a través de las redes sociales en defensa de la igualdad de las mujeres.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Díaz ha indicado que es "de sentido común y evidente" que si no se pueden sentar más de cuatro personas sentadas en un bar, "no nos podemos unir en manifestaciones en la calle, como desearíamos".

Ha señalado que eso no significa que no nos podamos manifestar de otras maneras, como con mensajes y vídeos a través de las redes sociales. "Respetando la seguridad y las vidas hay muchas manera de decir el día 8 de marzo que no estamos dispuestos a renunciar a nuestra igualdad, a que se silencie el dolor de las víctimas de la violencia machista o que no estamos dispuestos a que los derechos de las mujeres se los lleven por delante", ha apuntado.

Asimismo, ha considerado una "aberración" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este viernes "comparara y hablara otra vez del 8 de marzo del pasado año, porque ha recuperado el discurso del odio a las manifestaciones de mujeres de la ultraderecha". Para Díaz, el presidente se ha acordado de las manifestaciones del 8 de marzo y no de "lo que metieron en Vistalegre sus socios de Vox" o de las manifestaciones contra la Ley Celaá.

Ha insistido en que los socialistas andaluces no se van a manifestar en las calles, pero si lo harán a través de las redes sociales, porque "no vamos a permitir que nadie silencie la lucha por la igualdad".