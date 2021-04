Arturo Bernal es desde hace año y medio el consejero delegado de la empresa pública Andalucía Exportación e Inversión Extranjera (Extenda) de la Junta de Andalucía. Tras una larga trayectoria en instituciones como la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, donde contribuyó al auge turístico vivido por la Costa del Sol, su reto ahora es dinamizar la promoción y las exportaciones de las empresas andaluzas en el mercado global, aunque la época que le ha tocado es excepcionalmente complicada entre el estallido de la pandemia o los aranceles que impuso en su momento el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las exportaciones de Andalucía en 2020 han sido de 27.832 millones de euros, con un descenso del 12,3% respecto a 2019. Viendo la situación, ¿hay que dar el dato por bueno?

Las empresas andaluzas están haciendo un esfuerzo ímprobo por mantener su negocio internacional en un contexto de fuertes restricciones por la pandemia. Gracias eso, el sector exterior se ha mantenido dinámico en 2020, con casi el mismo número de empresas exportadoras regulares que en 2019 (5.776). Un dato muy relevante, porque son las responsables del 93% de las exportaciones andaluzas. Su actividad ha realizado una aportación esencial a la economía andaluza, con 3.159 millones de superávit comercial. La bajada de las ventas es lógica por la crisis causada por la Covid-19, que ha dejado una importante caída de la demanda y precios de capítulos muy importantes como los combustibles y minerales o la paralización de la actividad aeronáutica, sector estratégico para la región. No obstante, es una bajada inferior a la de las principales economías exportadoras de la UE.

¿Veremos nuevos descensos en los próximos meses?

Hasta marzo es muy probable que sigamos con datos negativos, pero las previsiones del FMI son positivas con respecto a la recuperación de los mercados exteriores de Andalucía. Este organismo proyecta que la economía mundial crecerá un 5,5% en 2021 y un 4,25% en 2022, y que el crecimiento será especialmente significativo en clientes como Francia, EEUU o China. Ya vemos con los datos de enero de 2021 un fuerte crecimiento de exportaciones de minerales a Corea del Sur, Finlandia o Japón , países que tienen un mayor control sobre la pandemia y van recuperando su ritmo de actividad industrial y crecimiento. También creemos que el sector agroalimentario se mantendrá dinámico, como lo hizo en los peores momentos de la pandemia, por la importancia de los bienes de alimentación (sobre todo de productos de calidad como los de Andalucía) debido a la creciente preocupación de la población por la salud.

Parece claro que en Andalucía y Málaga el «agro» es el que más ha tirado del carro.

Tiene una importancia capital para Andalucía y lo ha demostrado en esta coyuntura. Vendemos calidad, salud e innovación, algo muy valorado por el mercado internacional. En medio de la pandemia, ha seguido incrementado sus exportaciones y se ha convertido en el pilar de 2020. En este año, cuatro de cada diez euros exportados por Andalucía fueron del sector de alimentos y bebidas, que cerró el año con un récord de ventas de 11.255 millones.

¿Cuáles son los segmentos que más están sufriendo?

Entre los más afectados están aquellos más vulnerables a las oscilaciones de los precios de mercado y más ligados como materias primas a la actividad industrial, como los combustibles, que han caído un 37%; los minerales (-41%) o los productos de fundición (-12,3%). También el aeronáutico, muy afectado por las restricciones de movilidad, que han sufrido una caída del 26,9%.

Málaga parece esquivar el impacto y es una de las provincias que más creció en 2020 (un 1,9% hasta los 2.287 millones).¿A qué cree que se debe?

Tiene su fundamento en un concepto clave: la diversificación, tanto en productos de la cesta exportadora como en destinos, que elimina riesgos y fortalece el negocio exterior. Es un claro reflejo de su dinámica economía, podemos decir que no está «potenciada» por los grandes capítulos energéticos, de materias primas industriales o aeronáutico, lo que la hace menos vulnerable a crisis como las que viven otras provincias con grandes puertos industriales. Esa diversificación se traslada a los mercados. Ha seguido la expansión de las ventas a Asia: China crece un 46% hasta los 197 millones, y Japón, un 4,3% hasta los 48 millones; y también a América, donde EEUU crece un 8,5% hasta los 225 millones.

¿Tienen las exportaciones una excesiva dependencia de lo «agro»? ¿Hace falta impulsar más otro tipo de exportaciones?

La industria agroalimentaria tiene un peso muy importante en las exportaciones andaluzas y malagueñas. Sin dejar de afianzar nuestro liderazgo mundial en este sector dada su importancia, es importante insistir en la diversificación para aumentar las posibilidades de crecimiento y reducir los riesgos de dependencia de unos pocos mercados. No obstante, en la exportación de Málaga tienen una importante cuota otros sectores como el textil; o industriales, como los materiales eléctricos o los aparatos ópticos o de medida. Y eso sin contar la exportación de servicios, que no aparecen reflejados en las estadísticas, pero en los que Málaga tiene una posición muy destacada, no sólo en turismo, sino en soluciones TIC y digitales.

Es cierto que esos intangibles no son tan tenidos en cuenta.

La internacionalización no es sólo exportación de productos, también de servicios, y este es un camino muy interesante para el crecimiento internacional de la economía malagueña, que debe apostar por sectores relacionados con la innovación, en los que crecerá la demanda mundial: smartcities, energías renovables, tecnología aplicada a la agricultura, ecommerce, e-learning, nuevas formas de distribución o industria farmacéutica y médica.

¿Cómo ha afectado el Covid-19 a la programación de Extenda? Se han cancelado ferias.

Extenda reaccionó rápido a la nueva coyuntura adaptando sus servicios y acciones al ámbito online para salvar las restricciones de movilidad. Casi un centenar de acciones de promoción, entre ellas 26 ferias internacionales, se han reconducido de manera online, con más de 800 firmas participantes. Pudimos reaccionar a tiempo con la información que nos dieron las empresas en una intensa ronda con 1.700 firmas y asociaciones. A partir de este trabajo, lanzamos el Plan Activa Internacional. Incluye un Mapa de Oportunidades en mercados en recuperación y un plan de acción para sectores especialmente afectados, con acompañamiento individual y consultoría. En 2020, 4.362 empresas participaron en 1.406 acciones, generando 15.300 participaciones. Pese a las dificultades, se logró un 50% más de participaciones que en 2019 y 759 empresas se sumaron por primera vez a los servicios de Extenda.

En el caso de China, un mercado donde Andalucía y Málaga venden productos como la carne de porcino, ¿está habiendo alguna dificultad especial?

Efectivamente, es un mercado muy relevante para Andalucía, su noveno destino mundial y tercero no europeo, con ventas que en 2020 alcanzaron los 1.168 millones. En líneas generales, el comercio se encuentra normalizado, dado que en el país hay un mejor control de la pandemia y la actividad económica se encuentra en recuperación. Según el FMI, China es una de las economías con mejor perspectiva de crecimiento en 2021, con el 8,1%. La exportación andaluza también ha empezado el año con crecimientos, especialmente en la venta de cárnicos, favorecida por la peste porcina que sufre el país.

¿Tiene Andalucía que abrir más nuevos mercados?

En comercio exterior la fórmula del éxito pasa por la diversificación: elimina los riesgos de depender de unos pocos mercados o sectores productivos y prepara para aprovechar las oportunidades allí donde aparecen. Es una necesidad primordial para seguir creciendo y, por tanto, uno de los objetivos principales de Extenda. Un claro reflejo es nuestra Red Exterior, que en esta legislatura ha pasado de 50 a 62 mercados con servicios en 38 sedes y una notable incorporación de países en los que se prevén los mayores crecimientos económicos en los próximos años y de mayor dificultad de acceso para las pymes: Sudeste Asiático, Asia Central, África Subsahariana y Oriente Medio.

¿Ha cambiado la mentalidad del empresario andaluz o malagueño de cara a la exportación?

La crisis de 2008 trajo consigo un cambio de mentalidad en el empresariado, que acudió primero por necesidad al mercado y exterior y, más tarde, por oportunidad. La economía andaluza ha dado un enorme paso. Y es que internacionalizarse no sólo significa aumentar las posibilidades de venta, sino también fortalecer a la empresa, con ella, se gana en dimensión, conocimiento, competitividad y se crea más empleo y de mayor calidad. Este es el mensaje que estamos trasladando a las empresas a través de la Red Andalucía, que cuenta con consultores expertos en todas las provincias dedicados a identificar firmas con potencial exportador, para llevarlas al mercado internacional a través de Extenda.

«Esperamos que la supresión de los aranceles de EEUU se consolide» Estados Unidos ha suspendido temporalmente los aranceles que puso Trump a productos españoles como la aceituna, el aceite de oliva o el vino. ¿Espera que esto derive en una cancelación definitiva? Serán inicialmente cuatro meses, pero somos optimistas por que esta supresión se consolide como permanente, porque a ambas partes le conviene, lo que sería muy positivo para las expectativas de negocio internacional de los sectores olivarero y vitivinícola, seriamente mermados desde su entrada en vigor en 2019. ¿Andalucía ha perdido cuota en ese mercado? En 2020, las exportaciones de aceite de oliva a EEUU alcanzaron los 396 millones, que es un 14,4% más respecto a 2018, cuando todavía no existían los aranceles, aunque que las empresas han debido recurrir para ello a fórmulas extraordinarias. Frente a eso, las ventas de aceituna de mesa han sufrido un descenso del 20%. ¿Qué se puede hacer? Hemos reforzado el apoyo a las empresas andaluzas de los sectores afectados, con diferentes acciones de promoción, asesoramiento e información; y también hemos impulsado acciones hacia otros mercados alternativos para compensar las pérdidas. En la aceituna de mesa, por ejemplo, hemos ejecutado con Interaceituna campañas en Reino Unido, India y Francia, con un presupuesto de 1,8 millones en 2020. Para 2021 invertiremos 800.000 euros. Hemos programado una misión comercial para el sector agroalimentario a EEUU y apoyaremos la participación de firmas en ferias de primer nivel como Summer Fancy Food o Americas Food & Beverages. Además, nuestra red exterior cuenta con tres oficinas en el país para dar apoyo directo a las empresas.

¿Qué expectativas tienen?

El objetivo es activar a 1.400 empresas en el mercado internacional en un año, para incrementar la base exportadora de Andalucía y que esta sea un factor de crecimiento del PIB. Es también uno de los ejes básicos de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 21-27 (EIEA), que el Gobierno andaluz aprobará en próximas semanas y que se marca como objetivo reactivar la internacionalización, desarrollar y consolidar el tejido empresarial, creando empleo y fortaleciendo el posicionamiento global de Andalucía a través de sus exportaciones y la atracción de inversión extranjera.

¿Es clave la exportación para el futuro de las compañías?

Las empresas andaluzas deben estar preparadas para aprovechar las oportunidades que irán surgiendo en el exterior conforme avance la recuperación económica, que llegará antes a las economías de los principales mercados de Andalucía que a la de España, por lo que la demanda internacional se recuperará antes que la nacional. La internacionalización es hoy más que nunca la mayor garantía de viabilidad de las empresas andaluzas, y la EIEA será el instrumento que las guíe y acompañe.

¿Cómo va a afectar el Brexit teniendo en cuenta que Gran Bretaña es un mercado clave?

Los últimos meses de 2020 registraron fuertes subidas de las exportaciones a Reino Unido por el «efecto acopio» de muchos importadores ante la posibilidad de que no hubiera acuerdo con la UE. Las condiciones acordadas no implican aranceles aunque obviamente sí hay más dificultad que antes, por reinstaurarse una aduana que no existía con el mercado único. Es previsible que veamos importantes descensos en estos primeros meses de 2021 para compensar el acopio previo y hasta que empresas y países se adapten a la nueva situación. No obstante, Andalucía tiene una relación muy consolidada con este país, lo que hace prever el mantenimiento del negocio exterior. Hemos trabajado desde el primer momento con las empresas para minimizar el impacto del Brexit, desarrollando ocho medidas de apoyo individualizado y de promoción para potenciar su presencia en el país o ayudarlas a diversificar. Además, la Oficina de Información en La Línea de la Concepción atiende las consultas de empresas y ciudadanos, con 11.000 actuaciones hasta la fecha.