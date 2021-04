El Comité de Expertos del Gobierno andaluz reunido de manera telemática para revisar las restricciones derivadas de la pandemia ha acordado mantener las medidas actuales, si bien es cierto que la próxima semana podría endurecerlas o relajarlas dependiendo de los contagios.

No está previsto por lo tanto una variación en los horarios comerciales hasta las 22.30 horas, ni en cuanto a la movilidad entre territorios. En provincias como la de Málaga han crecido en los últimos días tanto los fallecimientos como las hospitalizaciones, pero la tasa de positivos no ha contemplado aún el aumento que podría esperarse tras las fechas festivas de la Semana Santa. No obstante, dichas variaciones no se podrán constatar de manera firme hasta dentro de unos días.

Las autoridades han vuelto a insistir en su mensaje para que se mantenga la precaución, como durante el último mes, de manera que la comunidad autónoma "se mantenga" en la meseta posterior a la tercera ola. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha indicado antes de la reunión del Comité de Expertos que, aunque las hospitalizaciones "están creciendo, lo hacen a un ritmo controlado". Así ha dicho que no se va a adoptar a partir de este viernes "ninguna medida en materia de restricción de movilidad y de la actividad económica".

Para Moreno, Andalucía "ha hecho los deberes estas semanas", al cerrar perimetralmente las provincias. "Es el Comité de Expertos el que lleva los informes y en función de la evolución de la pandemia y de la predicción a 14 días toma las decisiones", ha agregado.