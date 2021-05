Cerca de 10.000 productores ecológicos andaluces podrán optar a los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles de España, unos galardones para los que el periodo de inscripción a estos premios está abierto desde este martes 12 de mayo hasta el 23 de junio.

Según concreta en una nota de prensa la entidad bancaria, el fallo de los reconocimientos se dará a conocer el 9 de julio y los interesados pueden inscribirse en la web 'www.bbva.com/es/premios-productor-sostenible-2021'.

De la mano de El Celler de Can Roca, los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles reconocerán las diez mejores iniciativas de producción ecológica de España que aúnen el compromiso con el medioambiente, la apuesta por medidas de ahorro energético y la alimentación saludable. Según los datos del Registro General de Operadores Ecológicos (Regoe), en Andalucía cerca de 10.000 productores ecológicos certificados pueden optar a estos premios.

Los galardones están dirigidos a aquellas empresas y autónomos del sector de la agricultura, la ganadería y otros productores de alimentos, que cuenten con el certificado ecológico otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España que deberán acreditar en la inscripción.

Asimismo, el jurado, formado por miembros de BBVA, El Celler de Can Roca y un representante de la consultora independiente Ecodes, valorará el carácter innovador de los productos; los beneficios ambientales vinculados a la adopción de medidas de eficiencia energética, como la reducción de las emisiones de CO2, el consumo de energía, la gestión eficiente del agua o la apuesta por energías renovables; la repercusión social y económica de su producción, así como las acciones puestas en marcha para la preservación de la biodiversidad.

El premio consiste en incluir los productos de temporada de los galardonados en una de las recetas que mensualmente El Celler de Can Roca elabora para el proyecto 'Gastronomía Sostenible', iniciativa que apoya al pequeño productor a la vez que promueve la cocina saludable. De esta forma, los productos locales ecológicos y la cocina de los Roca entrarán a formar parte de los hogares españoles.

Además, los hermanos Roca visitarán a cada uno de los ganadores para conocer de primera mano el producto seleccionado para la receta y se incorporarán a un plan de difusión de la mano de BBVA y El Celler de Can Roca.

Durante el encuentro digital de presentación de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, Alberto Cano, director de pymes de BBVA en España, ha destacado que con el lanzamiento de la segunda edición de estos galardones quieren afianzar su apoyo a "un sector que ha sido clave en la pandemia y que debe aprovechar la oportunidad que le van a brindar los fondos europeos que están por venir".

"El Plan de Recuperación y Resiliencia, presentado por el Gobierno a Bruselas, con más de 1.000 millones de euros destinados a mejorar la sostenibilidad, eficiencia y digitalización del sector agroalimentario, simboliza su importancia en la recuperación de la economía española", añade.

El propietario de El Celler de Can Roca, Joan Roca, ha asegurado que "estos premios reconocen el esfuerzo de los productores locales que contribuyen con su trabajo a respetar y cuidar el entorno a la vez que ofrecen un producto saludable y de alta calidad". Para el chef catalán, "es fundamental que la sociedad redescubra lo que se elabora y cultiva en su proximidad". "Esta iniciativa permitirá dar a conocer muchos de estos productos a muchos hogares para practicar una gastronomía sostenible", añade.

En la presentación de los premios también ha participado Alfonso Chico de Guzmán, propietario de La Junquera y premio al Mejor Productor Sostenible 2020. "Hasta hace unos años, lo sostenible no era reconocido, pero se está produciendo un cambio", ha asegurado el productor, quien también ha destacado que "este premio es un ejemplo de que la sostenibilidad no pertenece solo a un sector en concreto preocupado por el cambio climático, sino que es algo que ya llega a otros no tan asociados a ello, como puede ser uno de los bancos más grandes de España".