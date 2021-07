La fuerte subida de la incidencia acumulada en la población joven andaluza, concretamente de 15 a 29 años, está empujando los indicadores epidemiológicos de la comunidad autónoma, que presenta ya una tasa de más de 200 casos por cada 100.000 habitantes.

En este contexto, las autoridades sanitarias están apuntando a los botellones como los principales focos de contagio en este segmento poblacional por lo que la Junta de Andalucía ha pedido a los ayuntamientos que "redoblen los esfuerzos" para controlar estas concentraciones que, además, están prohibidas por ley.

"Se está comprobando que es allí donde este sector de la población se está contagiando en estas reuniones. Los botellones están prohibidos y tiene que ser la autoridad municipal la que impida su celebración", ha manifestado tras la reunión del Consejo de Gobierno el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que ha hecho un llamamiento a las corporaciones municipales de la comunidad para que "por favor, las policías locales actúen en consecuencia en estas circunstancias".

Bendodo ha incidido en la afectación que la Covid-19 puede tener entre los más jóvenes no vacunados y, además, ha aportado un dato: desde el 20 de marzo, coincidiendo con la cuarta onda epidémica, en la comunidad han requerido ingreso hospitalario más de 400.000 jóvenes de entre 15 y 29 años después de haberse contagiado. "Que no bajen la guardia, los jóvenes son ahora mismo el eslabón más débil porque aún no han sido vacunados".

La tasa de incidencia acumulada a 14 días entre los jóvenes andaluces de 15 a 29 años es de 503 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la provincia malagueña, está por encima de los 700 casos.

"Son los ayuntamientos los que tienen las competencias y si necesitan un refuerzo [policial] son también los ayuntamientos los que tienen que pedirlo", ha agregado el vicepresidente autonómico, Juan Marín, que ha aclarado que el llamamiento no atiende a una dejación de funciones de los entes municipales andaluces sino a la necesidad de más control, a la par que ha señalado a los que participan en esos "comportamientos incívicos".