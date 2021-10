La Junta de Andalucía sigue firme en su intención de iniciar la vacunación de los niños contra el coronavirus en cuanto le sea permitida por las autoridades sanitarias. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Elías Bendodo, recordó que el 89,6% de los andaluces mayores de 12 años ya está inmunizado e insistió en que ahora "se esperan las autorizaciones de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a ver qué pasa con la administración de la primera dosis de la vacuna a los menores de 12 años". "Esperemos que las autorizaciones lleguen pronto porque ya están llegando a algunos países", recalcó el consejero.

Durante una visita realizada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) a las instalaciones de la empresa malagueña Premo, Bendodo insistió "en la importancia de la vacuna" y destacó "el esfuerzo realizado por los médicos y enfermeros en la campaña de vacunación". "Vacunando, Andalucía ha ido siempre por delante del resto de comunidades autónomas, hemos puesto las vacunas más rápido y el mayor número de dosis que el resto de comunidades", enfatizó.

Bendoso expuso que, "durante los nueve meses de campaña de vacunación y gracias a los profesionales sanitarios", en Andalucía se han salvado muchos vidas". En concreto, se refirió a "al menos, 5.000 vidas" y explicó que así se desprende de los estudios realizados por la Consejería de Salud: "Entre 4.850 y 5.037 muertes se han evitado en Andalucía gracias a la campaña de vacunación; en Andalucía, desgraciadamente, han fallecido más de 11.000 personas a consecuencia del Covid, sobre todo antes de la vacunación", señaló el consejero.

En este punto, Bendodo reiteró el llamamiento realizado en días pasados a las personas "que porque no han tenido tiempo, no han querido o por lo que sea no han dado el paso todavía para ponerse la primera dosis". A su juicio, el hecho de que la vacuna haya servido para salvar tantas vidas "demuestra que tenemos motivos suficiente para decir que la vacuna es la herramienta eficaz para luchar contra la pandemia". "Ojalá sirva esto de motivación a los más de 600.000 andaluces que todavía no se han vacunado", apostilló el portavoz del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos.