Andalucía sigue dando nuevos pasos en el viaje a la normalidad emprendido en las últimas fechas tras la pandemia. La comunidad autónoma ha alcanzado ya la inmunidad de rebaño, al superar el 90% de la población diana vacunada ya con la pauta completa. Y, además, este dato ha llevado al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos a dar por superada la quinta ola de la pandemia de coronavirus. Así lo manifestó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, durante su comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Tras celebrar la 'buena señal' que supone que su intervención no comenzase como era habitual hablando de la pandemia, Bendodo relativizó los estragos actuales del virus y los minimizó en los siguientes términos, sin olvidar la coletilla prudente que se viene empleando: "Podemos decir que Andalucía ha conseguido controlar la quinta ola y que está superada; que la incidencia esté por debajo de los 30 casos y que no se haya registrado este miércoles ningún fallecido por Covid no significa que haya que relajarse pero es un dato alentador".

Al proclamar que "Andalucía ha alcanzado la tan ansiada inmunidad de grupo", Bendodo también dijo que "solo debe servir para seguir siendo responsables porque el virus sigue ahí". "El 90,1% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa y se han puesto casi 13 millones de dosis de la vacuna; es un hito que parecía lejano e inalcanzable y se ha conseguido en Andalucía en, prácticamente, nueve meses", enfatizó el consejero de la Presidencia.

Eso sí, el portavoz de la Junta no perdió de vista "el objetivo de reducir la cifra de andaluces que no han ido a vacunarse". "Andalucía ha alcanzado la inmunidad de grupo con más del 90% de la población diana con la pauta completa contra la COVID 19, nuestro objetivo está ahora en reducir a la población sin vacunar", incidió Bendodo.

Aunque en un mes el número de estos rezagados "se ha reducido en 290.000 personas y ahora se sitúa en algo menos de 600.000 andaluces", Bendodo hizo nuevamente "un llamamiento para concienciar a todas estas personas que no se han vacunado". "No solo es una decisión personal, cuando uno dice no me he puesto la vacuna que piense las consecuencias que puede tener en su entorno familiar, entre sus padres y abuelos; que en estos nueve meses se hayan salvado 5.000 vidas es el perfecto ejemplo de que la vacuna funciona", recalcó Bendodo antes de recordar que este jueves comienza la campaña de vacunación contra la gripe

Respecto a la recién estrenada presencialidad en la Atención Primaria de la sanidad pública andaluza, el consejero de la Presidencia aseguró que la normalidad absoluta "volverá muy en breve" a los centros de salud de esta comunidad autónoma. "Como sabemos todos, ya se pueden pedir citas presenciales", insistió Bendodo.

El anhelo de la normalidad también quedaría patente con los datos turísticos que ofreció el consejero del ramo y vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín. El representante de Cs expuso que "en el puente del Pilar se han superado las previsiones: la ocupación media ha sido del 78% y en algunos puntos de Andalucía se ha llegado al 90% y 95%". "Es un buen dato que confirma la tendencia del verano", apostilló el vicepresidente.

Ahora bien, Marín matizó que "no es lo mismo el ritmo de recuperación de viajeros que el ritmo de recuperación de nuestras empresas porque han sufrido mucho y tendremos que estar muy atentos a ellas". "Seguimos a disposición del sector turístico", señaló el consejero de Turismo.