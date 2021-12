El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado que el Ejecutivo andaluz, presidido por Juanma Moreno, "se ha convertido tras tres años en el gobierno del cambiazo". "Han sido incapaces de sacar adelante un presupuesto de la Junta porque no han tenido los apoyos suficientes, pero sobre todo porque han engañado a todos los andaluces y han intentado engañar a los grupos políticos", ha dicho.

Al respecto, en rueda de prensa, Pérez ha indicado que "no hay presupuestos porque no han creído en Andalucía". "El Gobierno que venía a cambiar lo único que ha hecho es dar un cambiazo", ha lamentado, criticando "los recortes en materia de sanidad y educación, con el despido de 8.000 profesionales sanitarios, 1.300 de ellos en nuestra provincia, y la supresión de 45 unidades en la escuela pública".

"A pesar de que hay dos malagueños al frente en la Junta, Moreno y el consejero Elías Bendodo, en Málaga prácticamente no hay ningún proyecto nuevo en tres años de gobierno de las derechas en Andalucía", ha lamentado.

Por el contrario, ha alabado las inversiones del Gobierno de España en Málaga, destacando los 86 millones de euros contemplados en los prespuestos generales para la capital, los 19 millones de euros destinados al puerto, el avance para hacer realidad la biblioteca del Estado en el Convento de San Agustín, los 19 millones de euros para el acceso norte al aeropuerto y los 44 millones para mejorar las infraestructuras de dichas instalaciones".

"El Gobierno de España con Pedro Sánchez ha sacado unos presupuestos de inversión y de desarrollo para la provincia de Málaga frente al Gobierno de las derechas en Andalucía que lo único que ha hecho es engañar a los andaluces y recortar en servicios básicos como sanidad y educación", ha afirmado.

Por su parte, el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE andaluz, Ignacio López, ha resaltado que este pasado jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados nueve leyes que vienen a completar las 54 aprobadas en los últimos 12 meses.

"Llevamos en el año 2021 un total 63 leyes aprobadas en el Congreso", ha subrayado, al tiempo que ha destacado la reforma de las pensiones "para garantizar el poder adquisitivo de los 270.000 pensionistas malagueños y la estabilización del empleo en el sector público que va a permitir dar estabilidad a miles de malagueños interinos".

"Todo el mundo tiene claro qué programa tiene Pedro Sánchez para nuestro país y nuestra provincia, pero nadie sabe identificar ni una medida del Gobierno andaluz en tres años que dé respuesta a la ciudadanía malagueña. Han estado 37 años en la oposición esperando llegar al poder para hacer absolutamente nada. Algo sí han hecho: bajarle los impuestos a las personas que más recursos tienen y despedir a 8.000 sanitarios cuando más falta hacen", ha criticado.

López ha señalado que hay unos "excepcionales datos de empleo para el país, pero no para la provincia". "Moreno tendrá que responder por qué de los 1.200 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dado al Gobierno andaluz para ayudar a las empresas no ha repartido 600 millones", ha manifestado.

Al mismo tiempo, ha recordado que Málaga es la quinta provincia receptora de inversión pública del Gobierno en el país y que los presupuestos con mayor inversión social de la historia van a beneficiar, entre otros, a 82.000 empleados públicos en la provincia y a más de 41.000 malagueños que perciben el ingreso mínimo vital.

Por último, el secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado que los tres años de gobierno de Moreno "han supuesto para Málaga el colapso de los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario y también en la educación, el retroceso de derechos de la ciudadanía y la marginación en las inversiones en la provincia".

"Málaga es la última provincia en inversión por habitantes en los presupuestos presentados por el Gobierno de Moreno. Con proyectos que no se han ejecutado y que se repiten un año tras otro. Mucha propaganda, pero pocas realidades", ha dicho Ruiz, quien ha lamentado que "la propaganda no soluciona los problemas de los malagueños, no soluciona la falta de citas médicas y el incremento de las listas de espera".

Ruiz Espejo ha cifrado en 100 millones "lo que va a perder Málaga por la devolución de los 600 millones de euros de las ayudas para las pequeñas y medianas empresas". "En los últimos meses ha ido creciendo el desempleo con 1.200 malagueños más en las colas del paro cuando ha bajado en el resto de España. Alguna responsabilidad tendrá la Junta cuando hemos visto que se han recortado los programas de empleo, en nuestra provincia más de 26 millones de euros de recortes", ha dicho.

Así, también ha criticado "la atención primaria al borde del colapso, el aumento de las derivaciones a la sanidad privada, el abandono de servicios como el Hospital de Estepona o las urgencias de Álora, Churriana, Mijas, el aumento de aulas prefabricadas, que no se haya puesto en marcha pacto contra la violencia de género autonómico, el recorte de más de dos millones de euros a las asociaciones de mujeres y la falta de avance para resolver el grave problema de abastecimiento de agua en la provincia".

Según Ruiz Espejo, "más de una veintena de proyectos en la provincia no se han puesto en marcha o se han paralizado con el gobierno de la derecha en Andalucía".