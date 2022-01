El parlamentario andaluz de UPporA y coordinador provincial de Izquierda Unida Málaga, Guzmán Ahumada, ha propuesto tres acciones "inmediatas" para acabar con la "precariedad" y el "desmantelamiento" de la sanidad pública en Andalucía, "frente a los recortes, mayor inversión".

Al respecto, en rueda de prensa en Málaga, también ha recordado que "Andalucía tiene 2.600 millones de euros en superávit" y que, junto con Madrid, "es la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante", al tiempo que ha aludido, en segundo lugar, al "refuerzo sustancial y estructural de la atención primaria y, en tercer lugar, una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la Sanidad Pública".

"La ciudadanía es consciente de que la sanidad pública no está mejor, ve las colas en los centros de salud, sufre la desatención a las citas de su médica de cabecera, de los pediatras, comprueba como ante cualquier dolencia no se puede acceder al sistema sanitario, siempre temiendo que cualquier problema pueda ser agravado y las consecuencias sean mayores", ha señalado.

Ahumada ha agregado que "este gobierno no puede hacer de lo blanco negro y decir que la sanidad está mejor cuando en esta sexta ola está lanzando un mensaje claro de 'apañárselas como podáis', las personas contagiadas tienen que hacerse en test, tienen que notificar su resultado, avisar a sus contactos, tienen que hacer todo aquello que no le garantiza el sistema sanitario del Gobierno andaluz, el mismo gobierno andaluz con 2.600 millones de superávit y que puso a 8.000 profesionales sanitarios en la calle en le mes de octubre", ha criticado.

Frente a esta situación, Ahumada hace un llamamiento "a participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública que tendrá lugar el sábado 22 de enero a las 12.00 horas en la plaza de la Constitución de Málaga capital y que convoca Marea Blanca y a la que se sumarán diferentes colectivos, "porque sobran los motivos, sobran las razones".

Balance del Gobierno andaluz

Por otro lado, el parlamentario también se ha referido a los tres años de gobierno autonómico, "tres años en los cuales se han ido agravando los problemas estructurales de Andalucía y en los que se han ido provocando nuevos problemas".

"Moreno ha seguido el manual que el PP ya ha aplicado en otras comunidades autónomas, donde hemos visto las consecuencias de unas políticas desfasadas que estamos padeciendo en Andalucía como regalos fiscales a los más privilegiados, deterioro de los servicios públicos y retroceso en derechos de la mano de la ultraderecha", señala Ahumada.

Al respecto, ha agregado que "Moreno Bonilla y su Gobierno no son creíbles", al tiempo que ha asegurado que "detrás de la propaganda no hay más que el PP de siempre, por más que intente trasladar una imagen de Andalucía imparable, donde todo va bien. La gente a pie de calle no ve esa imagen que el presidente de la Junta quiere trasladar".

"A pie de calle se ven los centros de salud colapsados, las contrataciones ilegales, los despidos de sanitarios, de docentes, de bomberos. Andalucía necesita un cambio que ponga en el centro la vida de la gente, que luche frente al paro y la precariedad laboral, que se tome en serio la situación de emergencia climática y que devuelva a Andalucía a la senda del avance de la consecución de derechos fundamentales", ha asegurado.

A su juicio, "Juanma Moreno Bonilla se ha visto ampliamente superado y está instalado en una vorágine de propaganda y confrontación con el Gobierno central que no sirve para solventar los problemas de Andalucía, cuyo futuro no puede pasar por este Ejecutivo", ha concluido.