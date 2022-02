El Plan de Refuerzo de Atención Primaria de la Junta de Andalucía incluirá la incorporación de casi 400 nuevos profesionales -387 para ser exactos- en los centros de salud, lo que permitirá cubrir las bajas por Covid de otros sanitarios y ampliar las consultas existentes en horario vespertino. También se pretende que la media de espera, tras obtener la cita, baje de cuatro días para una consulta presencial y de los cinco días cuando se trate de una consulta telefónica con el médico de familia.

Así lo explicó -tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno- el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien aseguró que las medidas contempladas ya se venían desarrollando y estarán inicialmente vigentes "a lo largo de estos dos primeros meses de 2022 con una inversión de 14,7 millones de euros". "El objetivo de este plan es incrementar la capacidad de respuesta para disminuir la demora en las consultas de los centros de salud; ya se están viendo los resultados y cómo bajan los tiempos de espera, esperemos que en una semana o diez días se normalice la atención de Salud Responde y que la Atención Primaria también vaya regresando a un funcionamiento más normalizado", apuntó el titular andaluz de la Consejería de Salud. En este sentido, el consejero también destacó la puesta en marcha de las consultas de acogida en 600 centros de salud para agilizar la atención de los pacientes.

Respecto al refuerzo del personal que anunció, Aguirre concretó que llegarán 387 nuevos profesionales, de los que 97 serán médicos, 251 enfermeras y 39 profesionales de gestión y servicios. "Este incremento de profesionales supone una inversión de 3,2 millones", afirmó el consejero quien agregó que "el aumento de personal se suma a una reestructuración del funcionamiento" y defendió la viabilidad del aumento de la jornada laboral entre los trabajadores ya existentes que así lo soliciten.

Asimismo, el consejero subrayó que 3,9 millones se dedicarán "a mantener a 400 enfermeras referentes en los centros escolares" y "800.000 euros se emplearán en la incorporación de 83 nuevas enfermeras gestoras de casos".

Al desgranar la inversión, Aguirre expuso que "3,3 millones se dedicarán a la reorganización de circuitos asistenciales, 2 millones a la mejora de la accesibilidad por cobertura y 1,5 millones a la mejora por rendimiento".

Sobre la nueva estrategia en Atención Primaria, Aguirre también expuso que "en la sexta ola la presión no fue tan notable en los centros hospitalarios pero sí se vio bastante aumentada en los centros de salud". "El Plan de Alta Frecuenciación que ya existía, y ha dado grandes éxitos al frenar el avance de la gripe, se ha reconvertido en el plan para la atención primaria adaptándolo", matizó.

En este nuevo refuerzo, según los datos ofrecidos por el consejero de Salud, se irán actualizando los recursos económicos que aporta el Gobierno andaluz y se invertirán 14,7 millones de euros "que pueden ser más según la evolución de la sexta ola y la propia evolución que experimente la situación en los centros de salud andaluces".

Respecto a las movilizaciones anunciadas por los sindicatos sobre la sanidad pública para este mes de febrero, Aguirre dijo que no comprende "ese afán absoluto por las manifestaciones". "No las comparto porque la situación de la pandemia no está para que se lleven a cabo este tipo de movilizaciones y la actual situación de la sanidad está a la altura de las circunstancias", insistió el consejero de Salud.

Además, el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, recordó que la pandemia ha provocado "un 30% más de presión en los centros de salud" de la región y acusó a la oposición de aprovechar esta situación con fines electoralistas.

Bendodo aseguró que este Gobierno andaluz de PP y Cs "prefiere las realidades a los castillos en el aire". "Quien maniobra contra la estabilidad de Andalucía, no le hace daño al Gobierno sino a los andaluces; el partido único de la oposición comete la temeridad de poner en peligro la recuperación económica pot-Covid de la comunidad, que es el único tren que Andalucía no puede permitirse el lujo de perder", apostilló el consejero.

Así se pronunció Bendodo refiriéndose a "la pinza entre el PSOE, Vox y Podemos" a la que atacó aún más en los siguientes términos: "Como con la gestión no pueden, se lanzan al regate corto y la guerra sucia, la única solución que ofrecen es la de la pancarta"

Además, el consejero de la Presidencia cuestionó la política sanitaria de los gobiernos andaluces del PSOE: "¿Qué pasó en Andalucía de 2010 a 2018? Los socialistas echaron a la calle a casi 8.000 trabajadores sanitarios y nadie lo ha desmentido porque es cierto".

Según los datos que esgrimió Bendodo en contraste con los gobiernos socialistas de Andalucía, el Ejecutivo autonómico del PP y Ciudadanos "ha contratado a 30.000 profesionales más en la sanidad -hemos pasado de los 95.000 a los 125.000- y ha construido seis hospitales y cinco centros de salud para sumarlos a los que ya existían".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, criticó que "tras meses de colas en los centros de salud y protestas del personal sanitario por sus pésimas condiciones laborales, Moreno Bonilla aprueba un plan que ni siquiera conocen los profesionales". "Llega tarde y mal, con su habitual soberbia", señaló Espadas.