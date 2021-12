La elevada contagiosidad que ha definido a la sexta ola de la Covid-19 debido a la extensión de la variante ómicron -predominante ya en Andalucía- ha esquivado, afortunadamente, a los hospitales, que siguen con niveles de ocupación moderados, pero ha colapsado por completo la Atención Primaria.

El aluvión de positivos ha traído consigo una avalancha de ciudadanos que acuden a los centros de salud por diferentes motivos, aunque todos relacionados con el contagio.

Por un lado, están las personas que han estado en contacto estrecho con una persona infectada y que se pone en contacto su médico de cabecera para realizarse una prueba serológica.

«Acuden al centro de salud porque saben que han sido contacto estrecho de un positivo pero esos pacientes generalmente no están enfermos sino que simplemente han tenido el riesgo de poder haberse contagiado», explica Santos Agrela, médico de familia en el centro de salud de Trinidad. «De hecho, los test de antígenos que estamos usando ahora, que es la prueba indicada en los cinco primeros días de síntomas, discriminan Covid, gripe A y gripe B. Un porcentaje relativamente significativo da positivo a gripe, no a Covid y algunos no dan positivo a ninguna de las tres cosas».

Por otro lado, están los que se han hecho por su cuenta un test de antígenos adquirido en farmacia que ha resultado positivo y llaman al centro sanitario para comunicar el contagio, ya que, según indica el protocolo actual, ese autodiagnóstico se tiene que confirmar con una prueba PCR.

Con el volumen de positivos actual, la realización de esta segunda prueba serológica está congestionando aún más a los centros de salud, que algunos días realizan más de 70 PCR en una sola jornada, según Félix Sáenz, responsable de Atención Primaria en Comisiones Obreras.

«Ayer (por el martes 28) en el centro de salud de La Victoria se hicieron entre 40 y 45 pruebas, de los cuales la mitad eran positivas», ejemplifica Sáenz. «La situación es muy mala, la gente está en la calle, reuniéndose como antaño, sin opción telefónica a que le resuelvan ningún problema, tan solo para las citas de vacunas... Está siendo un aluvión muy importante».

El representante de CCOO añade, además, que el tiempo medio para conseguir una cita con el médico de cabecera está en los 15 días, un retraso que está lastrando el seguimiento de los pacientes crónicos y con otras patologías pero que, además, dificulta el correcto cribado de las personas infectadas o con sospecha, ya que es el facultativo el que pide la prueba serológica.

«La PCR de comprobación, a mi criterio, ya no tiene sentido ninguno pero si la tiene, es al día siguiente, como mucho 48 horas», opina Agrela. «Si hay un transcurso de tiempo grande entre el test de antígenos y la PCR, es fácil que esa PCR sea negativa, no porque tu no hayas tenido la enfermedad sino porque ha dado tiempo a que negativice».

Esto supone que una persona que sí estuvo infectada no lo tenga reflejado en su historial clínico porque no se le pudieron realizar las pruebas en los tiempos correctos. «Pensamos que sería conveniente avanzar en ciertas modificaciones de los protocolos, no tener que comprobar los test de antígenos, que supongan diagnóstico de la enfermedad», añade Santos Agrela.

Autotest y certificado Covid

Ante la saturación de los centros de salud, la Consejería y la Delegación de Salud en Málaga han establecido algunas medidas para tratar de aliviar la presión.

Por un lado, se han instalado 12 puntos dedicados a la realización de test de antígenos y PCR en la provincia. Son los centros de salud Carlinda, El Cónsul; el recinto ferial de Fuengirola; el Pasaje Pablo Raez en Marbella y en los centros de salud y hospital de la Axarquía.

Por otro, las oficinas de la Delegación de Salud y el distrito sanitario de Málaga han centralizado la tramitación presencial de los certificados Covid, ya que algunos ciudadanos estaban acudiendo a los centros de salud al no poder hacerlo vía online.

El aumento de trabajo que ha vuelto a caer sobre los centros de salud debido a la elevada contagiosidad que está caracterizando a esta sexta ola de la Covid-19 no es el único factor que explica la saturación que vive la Atención Primaria.

La elevada incidencia del virus y la extensión de la variante ómicron está impactando de forma clara en el ámbito laboral, debido a la obligatoriedad de pasar la respectiva cuarentena cuando se confirma el positivo. Los sanitarios no son una excepción.

En las últimas dos semanas, 148 profesionales que trabajan en un centro sanitario se han contagiado de Covid-19, 33 hombres y 115 mujeres, según los datos de la Consejería de Salud y Familias recogidos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) el pasado 29 de diciembre.

Desde que comenzó la pandemia se han contagiado 2.919 trabajadores.

«No hay personal suficiente, si ya de por sí estábamos cortos, ahora para colmo se están dando de baja los compañeros que están contagiados, que tienen que hacer el confinamiento en su casa», señala José Luis Sánchez, delegado de Atención Primaria del sindicato de Enfermería (SATSE) en Málaga.

A estas bajas se le suman la de los sanitarios que trabajan en centros sociosanitarios como, por ejemplo, las residencias, en total, 24 confirmados por Prueba Diagnóstica de Infección Activa en los últimos 14 días, siete hombres y 17 mujeres. Son 732 desde el inicio de la crisis sanitaria.

En cuanto a los sanitarios con un puesto de trabajo en «otro centro», se notifican tres contagios en el mismo período analizado, dos hombres y una mujer.