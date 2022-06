La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha dado este miércoles el visto bueno a la participación de la portavoz de la coalición Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en los debates televisados a seis entre los candidatos a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 19 de junio planteados por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y Radio Televisión Española (RTVE) para los cabezas de lista de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias y de Adelante Andalucía, coalición que podía verse afectada por los escritos de reclamación que contra los planes de cobertura informativa propuestos por la Radio Televisión andaluza y española había presentado la coalición 'Por Andalucía', que integra a IU, Más País, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes-Equo y Alianza Verde, y que se oponía a que la candidata Teresa Rodríguez participara en dichos debates.

'Por Andalucía' aglutina el respaldo, entre otros, de IU y Podemos, formaciones que en las anteriores elecciones del 2 de diciembre de 2018 concurrieron juntas bajo la marca 'Adelante Andalucía', que entonces presentó como candidata a la Presidencia de la Junta a la propia Teresa Rodríguez, que en ese momento lideraba Podemos en la comunidad autónoma.

Sin embargo, en noviembre de 2020, y meses después de que Teresa Rodríguez hubiera anunciado su desvinculación de Podemos, tanto ella como ocho diputados afines, y que formaron parte de las listas de Adelante a propuesta del partido morado, fueron expulsados del grupo parlamentario de la confluencia a instancias de IU y Podemos, que les acusaban de un supuesto caso de transfuguismo.

Durante el pasado año 2021, el grupo parlamentario de Adelante, que ha concluido la legislatura únicamente con seis diputados procedentes de IU, cambió su denominación a la de Unidas Podemos por Andalucía, que está en la base de la coalición 'Por Andalucía' que ahora se presenta a la cita con las urnas del 19 de junio.

Esta ruptura interna en el seno de los partidos de izquierda está detrás de los escritos de reclamación que 'Por Andalucía' ha presentado contra los planes de cobertura informativa que de cara al 19J han elevado a la Junta Electoral de Andalucía tanto la RTVA como RTVE.

Propuestas de debates en televisiones públicas

En concreto, la RTVA propuso la emisión de dos debates, "en horario de máximo consumo" y en Canal Sur Televisión, con los candidatos a la presidencia de la Junta de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos, Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía, de un máximo de 110 minutos de duración y a celebrar los lunes 6 y 13 de junio en torno a tres bloques temáticos, que serían los de 'Economía, Empleo, Política Fiscal'; 'Política social: Sanidad, Educación e Igualdad', y 'Gobernanza: Política territorial, financiación autonómica, pactos y desafíos de Andalucía'.

Por su parte, el plan de cobertura informativa de RTVE propone a los partidos políticos la posibilidad de celebrar un debate "a seis" entre los citados candidatos el lunes día 6 de junio para su emisión en horario de "máxima audiencia" tras el Telediario 2 --a las 22,08 horas-- por La 1 y el Canal 24 Horas, en emisión nacional e internacional, Radio5, y en 'streaming' por 'rtve.es' y la plataforma RTVE Play.

Reclamación de 'Por Andalucía'

'Por Andalucía' argumentó en su escrito contra el plan de la RTVA que Adelante Andalucía "no reúne ninguno de los criterios legalmente previstos para participar" en los debates planteados por la RTVA, siendo una "formación extraparlamentaria y sin representatividad acreditada".

Frente a ese escrito presentó alegaciones Adelante Andalucía, sosteniendo que "la coalición de Izquierda Unida va contra sus propios actos, ya que acordó con el resto de partidos justo lo contrario de lo que solicita en su reclamación", por lo que trasladaba que "dicho acuerdo no debería ser alterado unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla".

Finalmente, la Junta Electoral de Andalucía ha dado el visto bueno a la propuesta de debates a seis trasladada por la RTVA y la RTVE en el marco de un acuerdo que ya se ha comunicado a las partes implicadas, según han explicado fuentes parlamentarias, y que está previsto que quede firmado y se notifique a lo largo de la jornada de este miércoles, la víspera del día de inicio oficial de la campaña electoral de los comicios del 19 de junio, que arranca en la medianoche de este viernes, 3 de junio.

Moreno defiende incluir Adelante Andalucía en los debates

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles en San Fernando la decisión de la Junta Electoral de estimar el recurso presentado por Adelante Andalucía para incluir a Teresa Rodríguez en los debates electorales porque quiere "hacer una campaña en positivo".

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha recordado que el PP "no ha puesto problemas a nadie, al tiempo que ha indicado que "cuando la señora Olona tuvo un problema en el registro en el censo, nosotros dijimos que no queríamos que no participara en esta campaña por un elemento puramente administrativo y que, por favor, se subsanara".

En este sentido, ha añadido que "cuando la coalición de izquierdas Por Andalucía no tenía registrado el nombre y podía haber habido lío, dijimos que por nuestra parte no había ningún problema porque lo tenía registrado un militante del PP y, por tanto, no hemos puesto ningún problema a que usen un nombre registrado por nosotros y, por supuesto, tampoco hemos puesto ningún problema cuando nos han preguntado en los distintos debates que ha habido".

Además, ha asegurado que "en los debates tienen que participar todos los partidos políticos que concurren con representación parlamentaria en esta campaña". "Sé positivamente que Teresa Rodríguez no va a aplaudir, ni mucho menos, la política que planteamos desde el PP de Andalucía, pero creo que muestra la pluralidad y la diversidad que tiene Andalucía y creo que es positivo que también esté en el debate", ha subrayado.