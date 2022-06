A solo dos días de que termine la campaña electoral andaluza y con Juanma Moreno como claro vencedor de la noche del próximo domingo, la gran incógnita es si el candidato del PP podrá gobernar en solitario o tendrá que meter a Vox en el nuevo Ejecutivo después de que sus principales dirigentes hayan dejado claro que lo exigirán “con que el PP necesite un solo voto”. Alberto Núñez Feijóo, de visita en la provincia de Almería, lanzó este miércoles un mensaje claro al PSOE, al que ya se dirige para pedir su abstención.

“Si a Juanma le faltan unos escaños para tener la mayoría absoluta, el PSOE nos tendrá que dar una solución”, avanzó el líder nacional popular, aportando un nuevo concepto a la campaña, el de “mayoría absolutísima”. “La pregunta ya no es quién va a ganar las elecciones, sino si Juanma no gana con una mayoría absolutísima y con quién va a pactar. Pues si al PSOE le molesta tantísimo Vox, que lo acredite. Tiene la posibilidad de apoyar una investidura y ya no hay comentarios al respecto”, zanjó Feijóo.

El matiz no es menor porque da respuesta al órdago final de Vox en esta campaña. Hasta ahora el PP defendía una fórmula a la madrileña (sumar más que la izquierda como hizo Isabel Díaz Ayuso y forzar así la abstención del partido ultra). Pero en las últimas horas Santiago Abascal ha endurecido su discurso, situándose incluso en un escenario peor del que dibujan las encuestas, y ha llegado a sugerir que aunque se queden en “15 escaños” pedirán entrar en el Gobierno.

Feijóo recoge el guante y ya aborda ese escenario: que si solo faltan “unos escaños” para alcanzar los 55 de la mayoría absoluta, el PSOE debería arrimar el hombro. Por eso, se lanzó también a criticar las declaraciones de Adriana Lastra: “Eso de que haya dicho que si el PP gana las elecciones tendremos que salir a las calles como en 2018 denota un tic del PSOE que da miedo. Meterle miedo a la gente creo que necesita un desmentido de forma categórica”.

Carta a Pedro Sánchez

Además, Feijóo reiteró que a partir del próximo lunes, cuando hayan pasado las elecciones andaluzas, retomará las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El PP presentará una propuesta al Gobierno con el objetivo de avanzar en un nuevo sistema de elección de los jueces, en el que los magistrados tengan un mayor peso. En todo caso, a diferencia de la dirección anterior, no es una condición para renovar el consejo caducado desde hace tres años y medio.

Por otro lado, el líder del PP ya ha hecho efectivo el envío de una carta a Pedro Sánchez con un nuevo pacto de Estado en materia de seguridad, que Esteban González Pons anunció el lunes tras la reunión del comité de dirección. “No podemos permanecer impasibles ante el esperpento de la política internacional. Queremos que aprovechando la cumbre de la OTAN se garantice la protección de todo el territorio nacional, especialmente los territorios no peninsulares”, remarcó Feijóo mirando a Ceuta, Melilla y Canarias.

La idea del PP es que la Alianza Atlántica acepte una declaración política en ese sentido, que se firmaría a la par que el documento estratégico que debe salir de esa reunión. Aunque los populares no ponen plazos encima de la mesa, considera que lo “deseable” sería tener el documento acordado antes del arranque de la OTAN a finales de este mismo mes.

Pons ya afirmó el lunes que se trataba de “un documento abierto” que espera recibir aportaciones de todos los partidos y que no se someterá a votación en el Congreso necesariamente, a no ser que el Gobierno decida asumir alguna de las cuestiones y la lleve a la Cámara. “La idea es que todas las fuerzas hablen, opinen, corrijan y sustituyan. Entablamos un diálogo pero no prejuzgamos nada”, zanjó.