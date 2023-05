A la tercera va la vencida o eso parece. La orden que fija los precios para los conciertos con la sanidad privada en Andalucía va a eliminar cualquier referencia a la atención primaria. Es lo que trasladan los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que aseguran que han alcanzado un acuerdo con la Consejería de Salud tras semanas de tensas negociaciones. En tres meses, es la tercera vez que se anuncia una modificación de esa orden de Salud que abrió una enorme polémica en Andalucía. Por primera vez se abría la puerta a extender los conciertos a la puerta de entrada del sistema público, la atención primaria, fijando la primera consulta con un médico de cabecera de una aseguradora en 150 euros, siete veces más de lo que cobra un facultativo del Sistema Andaluz de Salud (SAS).

Salud confirma que se ha consensuado un documento con 20 propuestas de mejora de la atención primaria con la mejora de los cupos, la reducción de las agendas de medicina de familia y pediatría y una mayor capacidad diagnóstica. Además, se contempla la incorporación de incentivos que incluye un complemento retributivo para los puestos de difícil cobertura. Salud incorporará de forma progresiva un total de 411 administrativos antes del 31 de diciembre de 2024.Meses de negociación

El Gobierno de Juan Manuel Moreno lleva meses capeando como puede el malestar de las plantillas sanitarias en Andalucía. Entre acuerdos y desacuerdos, Salud ha ido prometiendo modificar esa orden de precios que hace concesiones a la privada para que sus profesionales puedan trabajar en quirófanos y consultas del SAS mediante concierto. Una norma que revolvió a los sindicatos contra el Gobierno andaluz y condujo a los profesionales a las protestas. Fue el primer frente serio que se le abrió al presidente de la Junta que una semana después de la publicación de la orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) anunció que iba a ser modificada para introducir “una aclaración”. Los conciertos con la privada para la atención primaria se limitarían a momentos de “emergencia”.

Esa primera rectificación no calmó, para nada, los ánimos de las plantillas. Los sindicatos CCOO y UGT aprovecharon la negociación del tercer acuerdo de concertación social con la Junta de Andalucía para volver a la carga. La paz social se firmó en Andalucía con una cláusula en el texto que blindaba un 25% del presupuesto de sanidad para la atención primaria y que garantizaba que la Junta de Andalucía iba a eliminar esa referencia a concertar el médico de cabecera y al uso de instalaciones públicas por parte de las empresas privadas. La Junta no aclaró después si iba a cambiar o no la orden y los sindicatos dejaron claro que seguirían en pie de guerra hasta que se garantizara la modificación del texto normativa.

Huelga de médicos

En mitad de este conflicto, el Sindicato Médico de Andalucía, que sí había alcanzado un acuerdo con Salud y desconvocado sus protestas, se sumó a la senda de la reivindicación. Los médicos andaluces rompían la tregua sellada e iniciaban un calendario de huelga que Salud asegura ha tenido una “muy baja incidencia” en el funcionamiento de los centros de salud, con un porcentaje muy bajo de facultativos siguiendo los paros. El acuerdo con el Sindicato Médico fijaba una agenda máxima de 35 pacientes por día, 25 en el caso de los pediatras, y abría la posibilidad de que los médicos que quisieran de forma voluntaria pudieran alargar su jornada por la tarde cobrando un plus en sus nóminas. El Sindicato Médico acusó a la Junta de llevar “meses dándole vueltas al acuerdo” sin adoptar ninguna decisión.

Ahora parece que por fin hay un acuerdo definitivo. Al menos eso han anunciado CCOO, UGT y CSIF que desconvocan sus movilizaciones en defensa de la atención primaria en Andalucía “ante el avance de la negociación con el Servicio Andaluz de Salud del acuerdo sobre este nivel asistencial y que podría firmarse en una reunión de la Mesa Sectorial el 22 de mayo”, informan en un comunicado conjunto. Las organizaciones sindicales aseguran que “la Junta se ha comprometido a la modificación de la orden de tarificación con la retirada de cualquier alusión a la Atención Primaria, así como a la negociación de un nuevo modelo de carrera profesional más flexible y que facilita el acceso a los distintos niveles a todos los profesionales”

Los sindicatos desconvocan las movilizaciones a la espera de la firma de un texto definitivo de este acuerdo, cuyo objetivo es frenar “la grave situación” en la que se encuentra la puerta de entrada al sistema sanitario público. “Valoramos que finalmente la administración sanitaria haya reconducido su postura y se haya comprometido con seriedad a poner medidas sobre la mesa para subsanar la compleja situación que atraviesan los profesionales que trabajan en la atención primaria en Andalucía y la ciudadanía a la que se presta servicio”, añaden.