La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), conocida como el 'covid de las vacas' se ha extendido rápidamente por España. Un hecho que ha supuesto que miles de vacas de la península se vean afectadas y otras cientos mueran.

Según la última actualización de la situación de la EHE del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualmente hay confirmados casos en todas las comunidades autónomas, excepto Galicia, Barcelona, Girona, Tarragona y las islas.

De los últimos 16 nuevos casos confirmados de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), una de ellas se encuentra en Andalucía, concretamente en explotaciones de bovino de Sanlúcar la Mayor-poniente de Sevilla (Sevilla).

La rápida expansión de esta enfermedad ha llevado a que a día de hoy todas las provincias de la península tengan restricciones de movimiento de ganado,”para la vida, no así para sacrificio”, indican desde el Ministerio.

¿Qué es el covid de las vacas?

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa, que afecta a rumiantes domésticos y salvajes, y que se transmite por unos insectos similares a los mosquitos.

Es una enfermedad que afecta a los ciervos, y puede afectar también a gamos y corzos. El caprino es muy poco susceptible a la infección, el ovino lo es más pero la enfermedad apenas deja síntomas clínicos, mientras que es en el vacuno en el que tiene una mayor incidencia y peores consecuencias, especialmente en ganaderías extensivas.

En las vacas este virus provoca: infecciones, fiebre, dificultad para respirar y afecta a la fertilidad

Es un virus que afecta principalmente al ciervo y a los vacunos; y dura unas dos semanas.

Sus inicios en el país se remontan a finales del 2022, cuando se extendió por Andalucía occidental y el sur de Extremadura.

La rápida propagación de esta enfermedad se debe al calor de este verano, por lo que los ganaderos esperan que el avance remita una vez llegado el invierno.

¿Cómo afecta a los humanos?

La EHE no afecta a las personas ni a la calidad de la carne, pero sí tiene un impacto negativo en el sector ganadero, debido al alto coste de los medicamentos y por lo contrario la pérdida de estos.

Por ello, desde el MAPA no se establece ningún tipo de restricción con relación al movimiento o consumo de productos de estos animales (carne, leche, piel, etc.), ya que la EHE no es una enfermedad que afecte al ser humano.

Medidas

Desde el Ministerio de Alimentación se recuerda la importancia de comunicación inmediata a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de cualquier sospecha en las especies susceptibles, domésticas y silvestres, para valorar el impacto de la enfermedad y su distribución. Además, se recomienda adoptar medidas de desinsectación en animales e instalaciones.

Respecto a los movimientos nacionales, los animales y vehículos deben estar desinfectados para movimientos desde la zona afectada hacia zona libre, con ausencia de sintomatología en ganado bovino.