Llega de nuevo a Rincón la Fiesta del Boquerón Victoriano con nada menos que 1.000 kilos para que todo el mundo disfrute. Todos ellos se cocinarán en más de 60 establecimientos. Una vez apagados los fuegos, tan solo quedará poner el paladar: las degustaciones de este pescado serán gratuitas. La semana de degustaciones y actividades arranca el 7 y se desarrolla hasta el 12 de septiembre.

Será durante el fin de semana cuando se pueda disfrutar de la tonelada de boquerones que el ayuntamiento comprará en pescaderías del entorno para ponerla en manos de locales de la zona del Rincón de la Victoria, un destino privilegiado por muchas razones.

Hay un amplio abanico de actividades para que todo el que decida visitar el Rincón de la Victoria disfrute en cualquier mes del año, pero septiembre tiene un sabor especial, el del producto estrella de su gastronomía: el boquerón.

La Fiesta del Boquerón Victoriano

En torno a la Festividad de la Virgen de la Victoria, Rincón de la Victoria celebra su Fiesta del Boquerón Victoriano, una semana de actividades como la cocina en directo (showcooking), las mencionadas degustaciones gratuitas de boquerones, música en directo, actividades para toda la familia y un mercado de productos gastronómicos de la provincia de la mano de la marca Sabor a Málaga.

Durante estas fiestas, las actividades se dividen en tres partes. La primera, tiene lugar a partir del día 7 e incluye cocina en directo; la segunda, del 10 al 12, girará también en torno al boquerón, pero con actuaciones musicales e infantiles alrededor; y, por último, la Red del Boquerón, que se activa este próximo día 6 de septiembre y permanecerá activa hasta el 19 con treinta restaurantes.

Cocina en directo: Boquerón Victoriano

La cocina en directo será la protagonista en los primeros días de la Fiesta del Boquerón, del 7 al 10 de septiembre. Primero, en Añoreta Resort, donde la cocina se abre lugar las tres primeras jornadas, cerrando en la Plaza Al-Ándalus el viernes 10.

Richard Alcayde y Carlos Caballero, asesores gastronómicos y ex concursantes de Top Chef, harán el 7 de septiembre ‘El boquerón viajero’, a cuatro manos, un formato no utilizado hasta ahora. El día 8 será el turno de ‘El boquerón y los sabores de cuchara’, con Juan Antonio Aguilar (Eurotoques-Paradores); y de Rubén Antón (Grupo All Stars-Arxiduna) con ‘Boquerón Málaga adentro’.

El día 9 es para la Asociación de Mujeres Cocineras Profesionales (Amuco), con María Victoria Gallego y Meme Rodríguez, de Artcua y Gastroarte, respectivamente. Y, para acabar, el viernes 10, día de la inauguración del Mercado Sabor a Málaga, participarán en ‘De Rincón el Boquerón’ cocineros locales: Antonio López, de 4 Mesas, y Diego Narbona, de Bendita Katalina.

Todos los platos llevan un maridaje de vinos de Málaga a cargo del vicepresidente de la Asociación de Sumilleres de Málaga y Premio Puerta Nueva, Jesús María Claros, y una armonización con aceites malagueños de la mano de Francisco Lorenzo, presidente de Olearum.

Para participar en estos ‘showcookings’ es necesaria la inscripción previa en turismo@rincondelavictoria.es.

Mercado Sabor a Málaga en Rincón de la Victoria

El fin de semana del 10 al 12 de septiembre se celebrará en la Plaza Al-Ándalus de Rincón de la Victoria el Mercado Sabor a Málaga, entre las 11 y las 22 horas. Contará con dieciséis expositores de productores de la provincia y actividades que girarán en torno al boquerón victoriano, así como con actuaciones musicales e infantiles.

Actividades Fiesta del Boquerón Victoriano en Sabor a Málaga:

Estas son las actividades en Rincón de la Victoria que tendrán lugar durante el fin de semana.

Sábado 11 de septiembre.

14:00 horas: Rincón Marengo.

20:00 horas: The Stone Bobbers.

Domingo 12 de septiembre.

13:00 horas: Las Aventuras de Peneque el Valiente.

20:00 horas: Fulanoides.

Degustaciones gratuitas en la Fiesta del Boquerón Victoriano

Igualmente, durante el fin de semana del 10 al 12 de septiembre, más de 60 restaurantes del municipio van a ofrecer degustaciones gratuitas de boquerones fritos o en vinagre, a los que el Ayuntamiento repartirá mil kilos de este pescado adquiridos en pescaderías locales.

Por otro lado, entre el 6 y el 19 de septiembre, estará activa la Red de Restaurantes del Boquerón Victoriano, en la que participan una treintena de restaurantes de Málaga capital y Rincón de la Victoria.

Red de Restaurantes del Boquerón

Los establecimientos ofrecerán platos tan suculentos como lomitos de boquerón al sarmiento, hummus de su fritura, almendras y naranja, boquerón a la llama, huevas de arenque y ajoblanco de manzana, pepito de boquerón en tempura con mayonesa de yuzu, milhojas de boquerón en vinagre, coca de boquerón al vinagre, ensalada rusa victoriana y tartar de boquerón con aguacate.

De los platos que ofrecerán los restaurantes de esta red saldrá el cuarto recetario que se presentará en Fitur en enero del año próximo.

El Rincón de la Victoria es una localidad con un clima ideal con el que poder disfrutar los 365 días del año. Cuenta con ocho kilómetros de playa y diversas rutas de montaña para correr, montar en bici o simplemente andar. Este municipio malagueño a pocos kilómetros de la capital es rico también en patrimonio cultural e histórico, donde la joya de la corona es la Cueva del Tesoro, única de origen marino visitable en Europa.