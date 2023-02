El candidato del Partido Popular a la Alcaldía del Ayuntamiento de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, ha presentado hoy su candidatura para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, en un acto multitudinario, arropado por la presidenta provincial, Patricia Navarro, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Lupiáñez, presidente del Partido Popular de Vélez Málaga, se ha presentado para ser "el alcalde de todos", pidiendo a sus vecinos que le den su confianza para "construir la mejor tierra del mundo y poder transformarla y hacerla próspera".

El acto se ha celebrado esta tarde-noche en el Mercado de San Francisco, con un aforo completo y entregado, en el que se han dado cita, además de alcaldes y representantes ‘populares’ de diversos municipios, compañeros, afiliados y simpatizantes, junto a representantes de asociaciones, colectivos y gente de la cultura o el mundo del deporte.

Lupiáñez ha manifestado que tratará de "recuperar el tiempo perdido en estos últimos ocho años. Tenemos una tarea muy ilusionante por delante y, con pasión e ilusión, lograremos que nuestro municipio lidere proyectos, atraiga inversiones, genere riqueza y vuelva a ser una tierra de oportunidades".

Lupiáñez se presenta como el único candidato novedoso, el único que aporta aire fresco e ideas renovadas. "Y sabiendo claramente de dónde vengo y que cuando finalice mi etapa como alcalde regresaré a mi puesto de trabajo. Estoy aquí porque me duele mi tierra, quiero con pasión este municipio y mi propósito es que que todos seamos iguales, que todos los vecinos tengan los mismos servicios", ha proseguido.

Tanto la presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y mentor de Lupiáñez en su carrera hasta la Alcaldía del Ayuntamiento de Vélez Málaga, se han mostrado muy satisfechos por la "capacidad de trabajo y por la cercanía de Lupiáñez", al que han deseado que mantenga su mensaje y su estilo, ya que ambos se han mostrado convencidos de que será "el próximo alcalde de Vélez Málaga, el alcalde que este municipio se merece".

Un gran proyecto con un gran equipo

El candidato a la Alcaldía, que ha tenido palabras de elogio para Francisco Delgado Bonilla, a quien ha relevado en la presidencia del partido y en la candidatura a la Alcaldía, tiene muy claro que el Partido Popular hará una política cercana a los vecinos y para cambiar todo lo que ahora no funciona. "La marca del PP es la bajada de impuestos, porque así los vecinos tienen más dinero en los bolsillos. Los bajaremos y además tenéis otro compromiso: para trabajar en el Ayuntamiento solo hará falta el DNI, ningún otro requisito", ha dicho.

Lupiáñez ha agradecido la confianza depositada en él por Patricia Navarro y por el secretario general del PP provincial, Jota Carmona, y no ha dudado en elogiar y destacar la figura de Francisco de la Torre. "Para mí, eres un referente", le ha dicho públicamente durante su intervención. "Por eso, es un tremendo orgullo que seas mi alcalde mentor, aportándonos tu experiencia, tu sabiduría y tus conocimientos. Has transformado Málaga y ése es mi reto en Vélez Málaga. Tu red de parkings en los barrios, tu transformación del Centro Histórico... hay tantos ejemplos que traer aquí, que el reto me apasiona".

Jesús Lupiáñez manifestó que va a "apostar por la Seguridad y potenciar la Policía Local, incrementando la plantilla, dotando a los agentes de mayores medios. Reforzaremos el Eje Litoral, que es clave. Nuestros 22 kilómetros de costas deben tener, sí o sí, una Senda Litoral para dinamizar nuestras playas".

Lupiáñez ha recordado que el Puerto de Caleta va a vivir una transformación clave de la mano de la Junta "y debemos dar una solución a los vecinos de Mezquitilla y Lagos, engañados por el ‘Brick Beach’, y recuperar sus playas. Qué decir del Centro Histórico de Vélez, que es vital. Vamos a crear la Oficina del Centro, para vertebrar todos los proyectos de futuro que revitalicen nuestro Centro, con inversión, aparcamientos, cultura...".

Y ha añadido que va a fomentar la igualdad territorial y dotando de infraestructuras y servicios a los que no las tienen, "a las urbanizaciones abandonadas de Caleta, Benajarafe, Chilches, Valle Niza o Almayate. Propietarios que pagan uno de los IBI más caros de España y que ven como nadie limpia unas calles que, en muchas ocasiones, son intransitables".

La Casa de Bascán

Lupiáñez ha querido dedicar una parte de su intervención a la Cultura, un apartado fundamental de su futuro gobierno. "Queremos aglutinar bajo el proyecto ‘Bascán, Arte y Cultura’, toda la fuerza artística de Vélez Málaga y la comarca de la Axarquía, adquiriendo el edificio de la Casa Bascán (calle Lope de Vega), una vivienda del siglo XVIII, con 1.505 m2 construidos".

El candidato del PP a la alcaldía de Vélez-Málaga ha explicado que el proyecto es conservar todo el patrimonio pictórico municipal y demás donaciones (legados de Joaquín Lobato, Antonio Segovia, Francisco Clavero...) que se produzca en la Casa de Bascán, para tener espacios dedicados a la pintura y escultura.

El inmueble albergaría un centro de estudios del arte de Vélez Málaga y salas de talleres, y permitiría recuperar el proyecto ‘Vélez Málaga, ciudad del pensamiento’, convirtiendo la ciudad en un referente nacional en el diálogo sobre las ideas contemporáneas más destacadas, ha dicho Lupiáñez.

Jesús Lupiáñez ha añadido que el agua es clave "y no tendré problemas en ser beligerante con cualquier administración que no trate a Vélez Málaga como se merece. Afortunadamente, el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho en cuatro años que en los últimos 40 años en materia de agua", ha destacado.

La educación, la vivienda, el deporte, la igualdad, los jóvenes y los mayores o las nuevas tecnologías son otras de las materias que Lupiáñez tratará a fondo para transformar nuestro municipio, convertirlo en una tierra de oportunidades, que genere riqueza y cree empleo.

Apoyo del PP

En su intervención, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmadoque "el PSOE, con sus políticas erráticas, mantiene a la localidad malagueña de Vélez-Málaga a ralentí y con el freno de mano echado", destacando que "en el PP no queremos una Málaga a dos velocidades y Vélez se subirá al tren del progreso de la mano de Jesús Lupiáñez el próximo 28 de mayo".

Navarro ha manifestado que "queremos que Vélez no se quede atrás, que se sume al éxito logrado por alcaldes como De la Torre, Margarita del Cid o José Alberto Armijo".

La presidenta del PP de Málaga ha reivindicado "el gran corazón de Lupiáñez y su vocación de servicio público", ha contrapuesto la "mala gestión, la devolución de subvenciones y la falta de proyectos municipales" de los socialistas con "la diligencia y las inversiones del Gobierno andaluz y la Diputación Provincial".

En este sentido, ha valorado los 3,3 millones de euros recibidos por el municipio desde la Diputación y los más de 25 millones que han llegado a la Axarquía, advirtiendo de que "las subvenciones y ayudas no sirven de nada si no se saben o no se quieren gestionar".

Así, ha hecho alusión "a los 1,2 millones de euros que el alcalde socialista ha tenido que devolver por agotar el plazo sin licitar la obra para rehabilitar el teatro Lope de Vega, a lo que se suman los 200.000 euros de intereses pagados del bolsillo de los veleños y veleñas".

"También han tenido que reintegrar parte de la subvención otorgada por la Diputación para adaptar la antigua estación ferroviaria en estación de autobuses porque la obra se licitó a la baja y no se realizaron las mejoras recogidas en el proyecto, con los consecuentes intereses de demora", ha aseverado.

Ha apelado, igualmente, al tramo de la Senda Litoral "que no avanza en Vélez-Málaga y en su litoral, un proyecto importantísimo en el que podemos comparar la gestión diligente, seria y rigurosa de los alcaldes populares y los socialistas". "Una falta de ganas y de ilusión que contrasta con la apuesta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que sí tiene claro que la Axarquía es clave para el desarrollo de Málaga y de Andalucía", ha dicho, apuntando "los más de 50 millones de euros invertidos en materia de agua y los 31 hectómetros cúbicos más para atender el déficit histórico heredado del PSOE".

Navarro ha reivindicado igualmente "la inversión en el Hospital de la Axarquía, cuya ampliación ha salido a concurso por 2,8 millones de euros, o el futuro centro de salud de Torre del Mar, del que ya tenemos avanzado el plan funcional"; apuntando en materia educativa "las más de 15 actuaciones puestas en marcha en todo el municipio para paliar la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento y por la desidia y el abandono de los sucesivos gobiernos socialistas al frente de la Junta".

En esta línea, la dirigente 'popular' ha valorado la remodelación integral del puerto de La Caleta, "que ofrece productos de calidad que llevan la marca Málaga por toda la geografía nacional", incidiendo en que "en la ecuación en la que la suma de Junta y Diputación es igual a futuro y progreso sólo le falta la variable de Jesús Lupiáñez para sacar a Vélez del furgón de cola y subirse al tren del progreso que lidera Málaga gracias a la gestión del PP".