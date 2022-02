Permítanme ustedes que en el prólogo de esta crónica escrita de madrugada, haga un breve apunte personal. Por la mañana del lunes, un breve escrito en Whatssap me anunciaba una triste noticia. En ese momento los recuerdos se agolparon en mi mente con metraje de 8 milímetros. De tardes en la playa del Rinconcillo entre meriendas eternas y risas con arena fina. De vueltas en Simago con el Peñón de fondo. De aquel primer carnaval en tele de tubo con chirigotas en el Telesur. De mi primo Antoñito disfrazado de Doña Croqueta y patatas fritas de perol. Ayer falleció mi tía y los recuerdos te señalan lo que has vivido y no es más que vida. La vida que da verte cantar, la vida que se arremolina en los papelillos, la vida que burlona atraviesa el forillo perfecto. La vida sin más de los carnavales. Mi recuerdo por ella. Así que hoy os narraré solo vida. La vida en el Cervantes.

Y la vida llegó de la mano de los comparsistas de Pino y Malo recreando ese centro comercial a cielo abierto en el que se ha convertido nuestra ciudad. Un paso adelante claro en este pase apoyado en dos sendos pasodobles con letra a Málaga que en este concurso se está echando un poco en falta. El grupo, compacto y vocalizado realizó una buena actuación redondeada en el popurrí. La vorágine del concurso con el coche de trenes de Matria y Patronos hace que no pongamos todos los focos en otras comparsas luchadoras y voluntariosas. La tanda de pasodoble en una dualidad amor odio nos relata esas pasiones contrarias que pueden desatarnos lo bien y lo mal que se hace en nuestra ciudad. Estos chicos de Los Hospitalarios están en las quinielas para entrar en una final en liza con un par de grupos más. Habrá que esperar al miércoles. El cuarteto cordobés La Banda Fongirola, cayó de pie en el Cervantes. Conexión absoluta con un público entregado con ellos. Hasta los pegotes que menos parecían que iban a resultar acababan con carcajadas del teatro. Una muy buena interpretación del componente vestido de ladrón canijo que con sus dotes interpretativas llenaban de risas el patio de butacas. A destacar la parodia como lo mejor de su actuación. Cuplés flojitos y un solvente tema libre encumbró a los cordobeses consiguiendo un más que posible pase a la final. Sin duda bien concursado por parte de estos cuarteteros que dan mucha alegría que elijan nuestro carnaval para concursar. La murga de Merchán venía al Cervantes a ponérselo difícil al jurado para certificar su pase a la final. Estos nuevos ricos de ¿Te Imaginas? Continúan con este cuento vital de verse siendo un sin techo a acabar siendo ese rico hortera capaz de comprar al jurado o lo que se ponga por delante. Un primer pasodoble ácido con el poco amor propio del malagueño amante del carnaval que prefiere otros carnavales denostando el nuestro levantó grandes aplausos entre el público. La tanda de los cuplés acertada. Gustó más el primero que el segundo aunque nosotros somos más de la plataforma cuplés de pelo. Lo que sí cuajó fue el estribillo que levantó una sonora carcajada en el Cervantes. El Popurrí , el plato fuerte de la agrupación. Volvió a ser un techado de virtudes basado en el ritmo y las coreografía donde se destaca la cuarteta de hacienda como la más hilarante. Lo que se venía diciendo en el concurso, una murga que va en ese tren de murgas con nivel parejo para entrar en la final. Se crecieron y mucho en el templo del cante , los chicos de Luzyfer con una actuación de muchos quilates creándonos dudas sobre los premios gordos de nuestro concurso. Tremendo pase sobre todo en dos pasodobles muy ingeniosos y aplaudidos con su fiel estilo del doble sentido y giro al final apoteósico del segundo. El primer cuplé me pareció un cupletazo sobre la proliferación de procesiones en nuestra ciudad aunque el que más gustó fue el segundo, sobre todo en su desarrollo sobre los que pintan custodia compartida por todos lados. El popurrí fue degustado con amplia sonrisa y sonoras carcajadas. Sigue destacando y mucho los animales de la interpretación que están en esa primera fila de tenores. Apuntan alto, muy alto. A disfrutar con ello. Obra de arte y consigna clara de lo que es el carnaval A mí Matria me extasió en su puesta de largo de preliminares de nuestro concurso. Fue tal la apoteosis sensorial que no estuve muy atento a las letras. En mi puesto privilegiado como presentador de Canal Málaga al lado mismo de la escena quise estar más atento a las letras que a la puesta en escena o a los cantes de los señores comparsistas y hay que decir que Miguel Gutiérrez escribe muy bien. Muchas veces nos dejamos llevar por efectismo y subidas tonales que envuelven una letra mediocre en este mundo del carnaval. En el caso de Matria no solo es el mensaje sino como se escribe. Son metáforas poéticas de gran nivel que no están vacía como mucha literatura por rellenar que se hace en el carnaval. El segundo pasodoble es una auténtica obra de arte y consigna clara de lo que es el carnaval. Es algo que como católico que soy no entiendo. La tumba de Queipo de Llano en la Basílica de La Macarena. Acertada y valiente. El popurrí tiene los engarces más bonitos que recuerde de nuestro carnaval, distintas piezas musicales reconocibles de artistas dan entradas a cuartetas. La de la leyenda del tiempo es para tirarse del gallinero para abajo. Por poner un pero, los cuplés son resultones típicos de comparsa. Curso rápido de chistes de Lepe para el autor ya. La gran suerte de nuestro carnaval este año en la dualidad sobre el gusto. Acaba uno pensando en la vida y en esa resurrección que cada año por febrero se produce. Mientras Putin nos va a meter en un embolado. Como decía la letra no se respeta ni que estamos en Carnaval.