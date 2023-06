3 días sin fin, más de 60 artistas y la Costa del Sol como testigo de la segunda edición del festival internacional Cala Mijas, que se celebra los próximos 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, reuniendo público de todos los rincones del planeta.

Cala Mijas ha anunciado dos incorporaciones nuevas al festival de este año. El viernes 1 de septiembre estarán M83 y Underworld. Por un lado, los enigmáticos multi instrumentistas franceses M83 con su synth-pop de ensueño y sus hits Midnight City o Outro y, por el otro, el legendario dúo británico de la electrónica Underworld, autores de éxitos atemporales como Born Slippy, tema principal de la película de Danny Boyle, Trainspotting, y responsables de la banda sonora de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2012, que visitarán el recinto Sonora Mijas. Además, el también británico Baxter Dury, habitual colaborador de Jarvis Cocker o The White Stripes, visitará Cala Mijas con su clase característica presentando su nuevo álbum I Thought I Was Better Than You en la primera jornada de festival.

Por motivos ajenos al festival, lamentamos informar de la cancelación de las actuaciones de Lil Yachty y Slowthai.

Aún queda por anunciar la programación de día del festival, que llevará a Mijas Costa la fiesta diurna. Los bonos y entradas de día continúan a la venta en la web del festival y en seetickets.com/es, con la posibilidad de pago a plazos y acceso a camping.