Los tres acusados de asesinar a tiros a un hombre en Mijas y dejar malherida a su pareja han negado su participación en los hechos y han mantenido que no se conocen entre ellos así como tampoco a las víctimas.

El juicio con jurado ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y el fiscal ha advertido a los miembros del jurado que dos de los acusados son bastante peligrosos y se encuentran bajo investigación en Países Bajos por su presunta participación en la comisión de dos homicidios así como integración en organización criminal.

El tercer acusado no tiene antecentes penales ni policiales y durante su declaración ha asegurado que no tiene nada que ver con este asunto. "Tienes una vida normal y al día siguiente estás destrozado porque alguien al ver una foto antigua tuya te ha reconocido", ha declarado.

Este procesado ha insistido en su inocencia y ha explicado que él vive al lado de donde ocurrieron los hechos, que trabajaba en una inmobiliaria y que la vecina que lo ha reconocido un año y medio después seguro que es porque lo ve pasar todos los días por allí.

El magistrado presidente tras finalizar la declaración de este último acusado le ha preguntado si en alguna ocasión le han hecho un rueda de reconocimiento y ha mantenido que no, y ha asegurado que no comprende cómo una persona normal y trabajora y que nunca se ha visto envuelta en ningún tema judicial puede verse involucrada en un asesinato.

"Si no fuera por mi madre estaría muerto", ha lamentado emocionado, al tiempo que ha subrayado que desde el primer día puso a disposición policial todos sus ordenadores y teléfono para que comprobaran que no tenía nada que ver y que efectivamente no han encontrado nada.

Los otros dos acusados, los que están investigados en Países Bajos, han reconocido tal extremo pero han negado su participación en los hechos y además han mantenido que no se conocen entre ellos ni a las víctimas.

Los tres procesados se enfrentan a una petición fiscal de cuarenta y dos años y once meses de prisión cada uno de ellos por su presunta participación en el hechos.

El fiscal considera que los tres acusados, en colaboración con otras personas desconocidas y por motivos que se desconocen, acordaron acabar con la vida de un ciudadano colombiano y para ello dos de ellos quedaron con él en una gasolinera de Mijas, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

Dichos procesados lo recogieron con un vehículo (que previamente había sido sustraído) a él y a su pareja y se dirigieron a una calle próxima donde les esperaban el otro encausado y alguien más, que no ha sido identificado, y comenzaron a efectuar múltiples disparos de forma totalmente sorpresiva contra los dos con la intención de acabar con sus vidas.

Los acusados usaron tres pistolas, que habían sido introducidas en territorio nacional sin cumplir los requisitos legales, y además carecían de licencia que los habilitase para su posesión.

El ciudadano colombiano sufrió múltiples heridas por arma de fuego con varios impactos en cabeza, tórax y abdomen (algunos de ellos a muy corta distancia y cuando ya se encontraba inmóvil en el suelo) por lo que le causaron la muerte inmediata.

La pareja sufrió varios impactos en diferentes partes del cuerpo pero ha podido salvar la vida aunque presenta sintomatología psíquica compatible con un trastorno de estrés postraumático con tratamiento de apoyo psicológico así como diversas secuelas.

Tras el crimen los acusados se dieron a la fuga y, posteriormente, ellos o las personas no identificadas incendiaron el vehículo para eliminar cualquier elemento, rastro o vestigio utilizados en su acción criminal.

Los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, otro en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas por lo que el fiscal pide que cada uno de ellos sea condenado cuarenta y dos años y once meses de prisión.