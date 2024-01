Paralizan la rifa de un gallo vivo por San Antón en Mijas

El Partido Animalista Pacma ha conseguido la paralización de la rifa de un gallo vivo por la festividad de San Antón en la localidad de Mijas.

Así lo ha dado a conocer esta formación a través de un comunicado, en el que detallan que el pasado 14 de enero realizaron una advertencia a la administración sobre el incumplimiento que de este acto supondría de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales de Andalucía.

Así, Pacma señala que durante este pasado martes, la sección de organización de eventos del municipio mijeño trasladó respuesta al Partido Animalista sobre su decisión de no realizar la tradicional rifa, tras mantener una conversación con la Hermandad de Mayordomos de San Antón.

Así, el partido animalista detalla que, aunque la nueva Ley de Protección Animal estatal excluye a los animales considerados "de producción", como los gallos, la andaluza sí los ampara, "lo que ha servido para que este no pueda ser rifado ni subastado", añaden.

Además, en el comunicado Pacma recoge que la Hermandad ha matizado que no se ha maltratado a los animales que tradicionalmente se han rifado durante la Festividad de San Antón; y que en el caso específico del gallo, se destaca que este animal no se traslada al recinto y que ha permanecido en el corral durante varios años al no haber sido reclamado por anteriores ganadores.