Anulan la repesca de la prueba de natación para bomberos en Benalmádena

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga ha anulado la repetición de la prueba de natación incluida en el proceso de concurso oposición convocado por el Ayuntamiento de Benalmádena en febrero de 2020 para cubrir seis plazas en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

La convocatoria constaba de un examen tipo test, pruebas físicas (entre ellas una prueba de natación), una evaluación psicológica, un ejercicio práctico y un reconocimiento médico, todos ellos de carácter eliminatorio.

La prueba de natación se celebró el 11 de febrero de 2021 a las 12.00 horas, en la playa de Malapesquera. Un total de 37 aspirantes se lanzaron al mar, con un minuto de diferencia entre uno y otro, para superar un trazado de 750 metros señalizado con boyas en forma de triángulo, que debían nadar en 13 minutos, salvo los mayores de 35 años, que debían hacerlo en 14 minutos.

Según explica la abogada Trinidad Moltó, que defiende a uno de los aspirantes que aprobó las oposiciones pero no obtuvo plaza, de los 37 aspirantes, 11 superaron la prueba y 26 no. La sorpresa saltó un mes después cuando recibieron una notificación de que se iba a repetir la prueba para quienes no la hubieran superado, tras las alegaciones presentadas por la mayoría de ellos, ante la existencia de «dudas razonables sobre la igualdad de condiciones para todos los candidatos».

El tribunal examinador basaba su decisión en las condiciones cambiantes del mar. Precisamente, el hecho de celebrar la prueba de natación en aguas abiertas sembró dudas en personas como Ramón Barrios, de la firma Bomberos Oposición. «En 20 años que llevo preparando bomberos nunca había visto una prueba en aguas abiertas. Cuando menos es extraño», dijo.

Sin embargo, el jefe de Bomberos de Benalmádena, David Bañasco, explicó en su día que precisamente querían comprobar la respuesta de los aspirantes ante una situación que bien se le puede presentar a un bombero en una localidad costera como Benalmádena.

La abogada Trinidad Moltó explica que se da la circunstancia de que las seis personas que se alzaron finalmente con las plazas convocadas habían suspendido la primera prueba de natación pero aprobaron la repesca. Y tan sólo dos de las 11 personas que superaron la primera prueba de natación aprobaron todas las pruebas posteriores, aunque con una puntuación que los dejó sin acceso a las plazas convocadas.

En su sentencia, el magistrado afirma que la decisión de repetir la prueba de natación está huérfana de razones por cuanto de los datos ofrecidos por Puertos del Estado no se desprenden grandes variaciones en el estado del mar; además, la repetición de la prueba se hizo de forma distinta y más favorecedora para los aspirantes (en grupo, por lo cual tenían referencia unos de otros, y no de uno en uno como la primera) y la repesca no estaba contemplada en las bases de la convocatoria lo que la convierte en ilegal.

Por ello, el juzgado estima parcialmente el recurso y anula el nombramiento de los aspirantes que aprobaron el proceso de selección y retrotrae el proceso administrativo e insta al tribunal calificador a que proponga para adjudicar las plazas sólo a quienes superaron la primera prueba de natación y todos los ejercicios posteriores, cuyas calificaciones siguen siendo válidas.

Respuesta municipal

El Ayuntamiento de Benalmádena ha explicado a La Opinión de Málaga que hay otras dos denuncias en dos juzgados distintos sobre el mismo proceso y van a esperar a que se pronuncien todos ellos para adoptar una decisión conjunta.

El Consistorio prefiere esperar para ver si las sentencias pendientes se fallan en el mismo sentido antes de tomar la decisión de si recurren una, dos, las tres o ninguna.

Hasta entonces, el Ayuntamiento no va a tomar decisión alguna sobre los seis bomberos -ninguno es de Benalmádena- que accedieron a su plaza hace más de un año para no lesionar sus derechos (aunque el juez no se los reconoce al obtener su plaza con una prueba considerada ilegal), ni sobre el jefe de Bomberos y presidente del tribunal, David Bañasco.

«Una vez tengamos todas las sentencias estudiaremos los intereses de todas las partes», afirman fuentes del Consistorio. Entonces determinarán si dejan sin efecto los nombramientos de las plazas adjudicadas y aceptan sólo a los dos aspirantes que aprobaron el primer ejercicio de natación y el resto de las pruebas (con lo cual perderían cuatro efectivos de bomberos); si amplían el número de plazas para que puedan entrar los dos aspirantes que aprobaron o la primera prueba de natación y el resto del proceso; o si convocan nuevas oposiciones.

El Ayuntamiento de Benalmádena tiene actualmente 29 bomberos.