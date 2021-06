Las abejas son, sin duda, los animales más maltratados en la historia de la cultura. Han sido sometidas a tal cantidad de metáforas fáciles, pueriles que no me extraña que estén abandonando nuestro planeta a marchas forzadas (y luego ya me dirán cómo sobreviviremos sin ellas). 'Cómo mueren las reinas' es otro agravio más, pero es que su director, Lucas Turturro, no se limita al ejercicio de la antiapicultura sino que también se empeña en destrozar las claves del thriller psicológico en su variante 'adolescente con malaje importante'. Su triunfo es absoluto: qué peli de tarde se ha marcado.

Umbra Columbo y Malena Filmus, qué fantasía de nombres los de algunas de las actrices de la película, ¿verdad? Pues olvídense, porque esto es previsible, rutinario y convencional hasta decir "basta" (si es que usted es de los que dicen "basta" y no alguna palabra más fea). La construcción del personaje psycho es puro cliché (venga a darle hachazos coléricos al pobre árbol y a cargarse perritos inocentes entre automutilación y flashback), la pretendida atmósfera perturbadora y sexualilla tiene de todo menos perturbación y sexo (ni sangre, ni sexo, ni niebla), la banda sonora es ramplona (¿de verdad no ha sacado la música de un banco tipo Creative Commons?)... Y no es que Turturro no tenga voluntad de estilo, que el señor se pone a veces a saturar los colores que da gusto para conferirle, ya saben, ese toque especial a algún que otro momento onírico que, al menos, se sale de lo terriblemente convencional del resto de metraje.