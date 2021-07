Salva Reina debuta como productor con 'Isósceles', la nueva comedia amarga del realizador malagueño Ignacio Nacho que se está rodando en estos momentos. El filme es el primer proyecto de La Cochera Producciones, un nuevo brazo de la humilde pero cada vez más potente empresa cultural levantada por el actor, que empezó como sala de actuaciones musicales y teatrales y que ahora también monta ciclos escénicos (por ejemplo, el I Festival de Comedia de Torremolinos, que se desarrolla esta semana).

Reina protagoniza 'Isósceles' junto a Mara Guil y el propio Ignacio Nacho. Poco, muy poco se sabe de esta nueva cinta, pero lo que nos cuenta su autor resulta suculento, apetecible: «Aborda una situación bastante desagradable, a la que tratamos de dar la vuelta y reconvertirla en algo cómico al menos para el espectador; que es lo que suele suceder con las comedias: a la gente le resulta divertido ver que un personaje sufre durante la trama y cuanto más mejor». Isósceles es, claro, «un triángulo amoroso», pero de un carácter «un tanto inquietante», una historia claustrofóbica, que transcurre en una sola localización, un cortijo regentado por «un eminente psiquiatra, coleccionista de arte y personaje excéntrico y oscuro». La idea, dice Ignacio, se acerca un tanto a La huella, de Joseph L. Mankiewicz, «por la situación que aborda y la estética del cortijo» en que se desarrolla.

El director está encantado con el Salva Reina actor y, muy especialmente, con el Salva Reina productor: «No es un productor al uso, es alguien que ama su trabajo y que busca lo mejor para la película desde un punto de vista artístico sin desdeñar el aspecto financiero. Tener una figura con tanta sensibilidad y tan implicada nos da mucho cobijo para mimar ciertos aspectos que serían más que secundarios para un productor al uso. Su talante es fantástico, al igual que el de sus socios, Javier Martínez y Mónica Cabrerizo. Es una delicia trabajar con ellos, ojalá todos los productores fuesen así», asegura el realizador. Por cierto, no están solos: Isósceles es una coproducción con La Dalia Films, una firma que acaba de triunfar en la pasada edición del Festival de Málaga con Ama, de Júlia de Paz.

El elenco protagonista del filme ya coincidió en la anterior película de Ignacio Nacho, El intercambio, sin duda, su obra más accesible «con mucha diferencia». «Fue una experiencia grata, me permitió acceder a una masa social que años atrás me resultaba muy alejada, porque había trabajado más bien en circuitos de cine independiente y festivales minoritarios», recuerda el director. La película, además, fue el perfecto ejemplo de cómo el streaming está cambiando los hábitos de consumo cinematográfico y también los conceptos de éxito y fracaso: El intercambio no funcionó demasiado bien en taquilla, el camino convencional que hasta ahora medía la carrera comercial de un producto, pero su incorporación al catálogo de Amazon Prime Video la catapultó a los primeros puestos de visionados de películas españolas. «La han terminado viendo millones de personas, lo que quiere decir que no andábamos del todo desencaminados», concluye Ignacio Nacho.

Cuando termine 'Isósceles', La Cochera Producciones abordará un nuevo proyecto, Tregua(s), una «antihistoria de amor» (la protagonizan los infieles, los que engañan, aquellos que nunca querríamos ser y, sin embargo, somos más veces de las que reconoceríamos. ) que se desarrollará en el contexto del Festival de Málaga y que protagonizarán el propio Reina y María León, a las órdenes del realizador debutante Mario Hernández.