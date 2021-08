El Cosquín Rock desembarca por primera en España desde Argentina. Uno de los principales eventos de rock del mundo abre sucursal en Marenostrum Fuengirola con dos nombres que han acompañado a varias generaciones: Robe y Leiva.

Las fechas para la celebración del festival serán el 17 y 18 de septiembre. En la primera jornada, que se celebrará en viernes, será el turno de Robe, ex vocalista de Extremoduro, uno de los grupos más aclamados del rock español, que ha anunciado ya su gira de conciertos con cuatro fechas en Andalucía. Ese día también subirán al escenario Unicaja Banco de Marenostrum Fuengirola Ciclonautas, han informado desde la organización en un comunicado.

El sábado, Leiva dará el único concierto en Andalucía de este 2021. El ex de Pereza, que ya sorprendiera a Marenostrum Fuengirola este verano cantando con Sidecars una canción en el concierto, estará acompañado de Los Zigarros, Ciro y los persas y Aurora and The Betrayers en una jornada de rock junto al mar.

De igual modo, han indicado que para todos aquellos que tengan comprada la entrada de la edición de 2020, se les dará la opción para que puedan asistir con las mismas este año a la zona reservada y exclusiva para ellos, llamada 'Área Cosquín Lovers' como reconocimiento a su fidelidad. También se les regalará la camiseta Cosquín Lovers. No obstante, también si lo prefieren, podrán devolver la entrada.

El evento está diseñado para poder contar con gran parte del público de pie y también las gradas operativas para aquellos que prefieran verlo sentado. En ambos lugares se hará con todas las medidas de seguridad e higiene requeridas. Las entradas para los conciertos de septiembre están ya a la venta en www.marenostrumfuengirola.es y www.ticketvip.es.