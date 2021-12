Es natural de La Habana (Cuba), pero se siente malagueña y actualmente reside en Alhaurín de la Torre. Elaine Fernández inició su carrera musical en la provincia como colaboradora de Javier Ojeda, pero en las últimas semanas su imagen se ha hecho viral, después de ser TT y de multiplicar su seguimiento a través de Instagram. El motivo no es otro que haber alcanzado las semifinales del talent show Tierra de Talento (Canal Sur TV).

Después de ganar por segunda vez una de las galas previas para acceder a la fase definitiva de este programa televisivo, la intérprete ha manifestado: "Me siento agradecida y emocionada de estar en las semifinales. Cuándo empecé no lo hice pensando en la final como meta. Mi meta ha sido clara desde el principio, disfrutar, aprovechar la oportunidad de poder hacer cosas distintas y poder conectar con el público, con más personas y hacerles sentir algo con mis interpretaciones", relata a este periódico.

"Llegar hasta aquí me ha permitido recibir el cariño de muchas personas que me escriben por privado en mis redes sociales y me dicen cosas que intentaré recordar siempre, en los momentos en que flaqueo en esta carrera que escogí. También me ha ayudado a crecer como artista, es muy reconfortante arriesgarse con algo diferente y que salga bien. Es un sentimiento rico, y esta vez me ha salido más que bien", agrega en relación a que el reto que le impuso el jurado fue el de combinar su magia vocal con una coreografía.

Asegura que no entraba en su cabeza, con el elevado nivel que atesoran el resto de participantes, ser la favorita del jurado por dos veces: "No contaba con ser ganadora de dos noches en el programa. Como he dicho, no entré pensando en ganar ni perder, así que llegar hasta aquí y lo vivido en ese escenario es un regalo súper lindo que me llevo conmigo".