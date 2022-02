María Casado (Barcelona, 1978) llevaba más de 20 años en TVE presentando informativos y espacios como '59 segundos', 'Los desayunos de TVE' y 'El debate de La 1' cuando, al abandonar 'La mañana' en mayo de 2020, cogió una excedencia y comenzó una nueva aventura profesional al frente de la división audiovisual de la productora de Antonio Banderas. La también presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión regresa esta noche (22.40 horas), a la cadena que considera su casa con un nuevo programa en directo, 'Las tres puertas', en el que explota su faceta como entrevistadora. Su primer invitado es, precisamente, el protagonista de 'El Zorro' y 'La piel que habito', junto a la escritora Carmen Posadas, el doctor Mario Alonso Puig, la cantante Nathy Peluso y la poeta Sara Búho.

¿Cómo surgió la idea de un proyecto así?

Buena parte de la filosofía nace de esas conversaciones que tengo con Antonio nada más llegar a Málaga y de hablar de cómo está la tele y el teatro. Él, que ha viajado por todo el mundo, me decía que tenía la sensación de que cuando hacía entrevistas en los años 80 se sentía más libre. Más gente me ha dicho lo mismo, me han hablado del miedo a equivocarse y que en las redes sociales se te tiren encima, de que ir a televisión ya no les compensa... Y yo quería recuperar ese espacio. Tengo 43 años y he crecido con esa tele, con Julia Otero, Mercedes Milá, Pedro Ruiz, el Loco de la Colina... Luego te pones a investigar y estaban las entrevistas de 'A fondo' de los años 70, cuando yo todavía no había nacido... Creo que nos debemos, por lo menos, intentar recuperar ese espacio, pero con nuestra visión, que no sea repetir lo mismo sin intentar aportar un poquito más.

Con la productora de Banderas, que está detrás de 'Las tres puertas', han dado forma al programa 'Escenas en blanco y negro' para Amazon Prime y a la última gala de los Goya. ¿Qué es lo que más admira de él?

La vitalidad y las ganas que tiene de hacer cosas. Él ha hecho que me quite techos de la cabeza, me animó a no tener miedo a pensar a lo grande. Yo de por sí soy una tía bastante valiente y cuando te juntas con alguien que te retroalimenta, a nivel creativo, es maravilloso y nacen locuras como 'Las tres puertas'. Porque es un proyecto que nace con ganas de ser grande.

¿Cuáles son las claves para una buena entrevista? ¿Saber escuchar? ¿Estar bien documentada sobre el personaje?

Para mí la base es escuchar y eso es algo que solo trabajas con los años. Al principio estás tan pendiente de a ver qué pregunta hago después que no te da tiempo de escuchar. Yo soy una tía que hablo con las paredes, pero me gusta mucho escuchar a la gente. También ayuda ser empático. Si vas con unas preguntas por tu carril y no escuchas que el invitado te quiere llevar por otro lado... Porque se trata de un baile, de una danza. Igual tengo yo un día estupendo pero el invitado no, o al revés. Hay mucha parte emocional y anímica que se genera, de ahí que quisiera que este programa fuera en directo porque va a ser único, no hay tiempo de meter tijera, de editar ni de cortar. Pero es que la vida es en directo.

A pesar de la experiencia, ¿sigue teniendo respeto al directo?

Siempre. Además, cuando está grabado vas con otra energía porque piensas que si te equivocas puedes repetir. Yo sé que el arranque va a ser en directo y, si me caigo, me levantaré y me tendré que reír. Eso tiene su magia, para mí es un pedacito de vida, y por eso tiene que ser en directo. Si no, no tiene sentido.

En próximas semanas tendrá como invitados a Gloria Trevi, Mario Vargas Llosa, Jorge Lorenzo, Laura Rojas Marcos, Carmen Machi, José Sacristán e Iñaki Gabilondo. ¿No habrá políticos?

Si pasa alguno por aquí serán expolíticos, porque creo que ellos tienen otras ventanas para hablar. Buscamos gente de disciplinas varias, de todo tipo, y sobre todo, que tengan cosas que contar. Hay mucha gente así, lo que pasa es que les falta ese empujón.

Es la presidenta de la Academia de la Televisión y su amor a este medio ya quedó reflejado en 2017 en su primer libro, 'Historias de la tele'.

Para mí tuvo un significado parecido al del programa, que era poner en valor esa tele con la que yo había nacido y crecido. Era un repaso del medio desde que llega a España hasta el desembarco de las privadas. A mí ese libro me sirvió para volver a congraciarme con la profesión porque hubo un momento en el que estaba un poco enfadada con el oficio. Hacer ese libro me ayudó porque tuve la oportunidad de hablar con mucha gente que fue pionera, referente, y me di cuenta de la magia que había. La tele realmente es la idea, las ganas que le echaban, cómo se inventaban las cosas. Todo era como muy infantil pero a la vez, tan de verdad, que a mí me volvió a unir a la profesión.

¿Por qué estaba enfadada con la profesión?

No porque fuera mejor o peor, sino porque creía que se estaba perdiendo un poco la esencia de la verdad de la televisión, que se estaban perdiendo programas como este. Tú miras el archivo televisivo y había gente muy preparada en todos los ámbitos que quería ir a la tele, y yo quiero recuperar ese espacio, además de tener toda la otra oferta televisiva que yo creo que nos hace muchísimo mejores y más competentes. Ahora parece que presentar un programa de entrevistas es algo subversivo, valiente. Pues sí, somos humildes pero valientes, sabemos que es difícil pero hay que dar el salto, lo que no voy a hacer es cruzarme de brazos.

¿Tiene en mente otro libro?

De momento no tengo nada pensado. Tendría que hacer algo que me apeteciera mucho. El que escribí lo planteé como una necesidad vital y lo hice como un anecdotario. Me divirtió mucho saber, por ejemplo, que las cintas de los partidos llegaban en helicóptero a la tele. Me parecían cosas surrealistas. ¡Y di con la persona que llevaba las cintas! Esa era la magia de la tele y creo que no la debemos perder.

¿Cuando presentaron el proyecto de 'Las tres puertas' ya se planteaba que el programa se realizara en su tierra, en Barcelona?

Ahí no entré porque eso era una cuestión de la cadena. Pero me dijeron que estaba la posibilidad de hacerlo en Barcelona y para mí, que he trabajado aquí como una más y que tengo aquí a mi madre, era una excusa bonita. En Barcelona me siento en casa.

¿Cuáles son su propósitos para 2022?

Bastante sencillos. Ahora lo más importante es tener salud. Luego tener la inmensa suerte de poner mantener este trabajo que tanto me apasiona. Y luego quiero tener tiempo libre. Me gusta leer, ir al teatro, la música, hace unos años me dio por hacer un curso de 'disc-jockey', y ahora en Málaga, después de tanto tiempo en Madrid, he recuperado los paseos por la playa y esa maravilla de respirar el olor del mar.