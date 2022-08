Malas noticias para los fans malagueños de Rage Against The Machine (RATM). La banda, que era el cabeza de cartel del Andalucía Big Festival de Málaga del próximo 8 de septiembre, ha anunciado que cancela su gira europea prevista para finales de agosto y septiembre por motivos de salud, para que su cantante, Zack de la Rocha, se recupere de una lesión sufrida el pasado mes durante un concierto.

"Por motivos médicos, Zack de la Rocha ha sido informado de que el tramo de agosto y septiembre de 2022 en Europa de la gira de Rage Against the Machine no puede continuar. Es con gran decepción que anunciamos esta cancelación", anunciaba la banda en redes sociales.

De la Rocha sufrió un accidente el pasado 11 de julio durante la actuación de RATM en Chicago, que le obligó a terminar el concierto sentado. La fuerte caída le afectó a la pierda, de hecho desde ese momento, De la Rocha ha aparecido en el escenario sentado en una silla. Ante esta lesión del frontman, la banda terminará sus recitales en el Madison Square Garden este fin de semana y guardará reposo para la recuperación del cantante, cuya lesión dejará a los malagueños sin ver a la banda de Tom Morello y Zack de la Rocha.

"Trabajamos desde ya, para encontrar una banda sustituta"

En una nota publicada en su web, la organización del Andalucía Big Festival ha comunicado a sus abonados la cancelación de RATM: "La banda californiana se ha visto en la obligación de cancelar su gira debido a un problema médico de importancia que impide la realización de sus directos y así lo han compartido en sus canales. Recibimos esta noticia con tristeza y lamentamos profundamente no poder contar con la actuación del grupo estadounidense", han asegurado en la nota. El festival devolverá el dinero a aquellos que así lo soliciten, pero tras anunciar a los sustitutos. "Desde el Festival estamos trabajamos desde ya, para encontrar una banda sustituta y poder seguir ofreciendo, en esta primera edición, una experiencia inolvidable. Una vez anunciada la banda sustituta, se abrirá el proceso de devolución para todas aquellas personas que así lo soliciten", han explicado.

Un festival que en las últimas semanas ha sido noticia por varias polémicas. El primero, por su cambio de ubicación de la playa de Sacaba al recinto ferial Cortijo de Torres de Málaga, así como los 4.2 millones recibidos de la Junta de Andalucía, ayudas para “internacionalización de las empresas andaluzas por las que ha preguntado la oposición socialista esta semana.