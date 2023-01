«Lo nuestro ha sido un camino de rosas pero basado en el trabajo»

Llevan más 20 años tocando en Estados Unidos, España o Latinoamérica. Han colaborado con Santana y han ganado seis Premios Grammy. Después de un tiempo de silencio, Manolo, Óscar y Raúl Quijano se han reunido para rendir tributo a uno de los discos cumbre de su carrera, La taberna del Buda, que contenía canciones como 'Nada de ná', 'Otra vez' o 'En aquel hotel jamaicano'. Fruto de ello es 'Manhattan', un nuevo disco con canciones que vuelven a narrar historias sobre trotamundos y las aventuras nocturnas de estos tres hermanos leoneses.

Vuelven a Málaga con 'Manhattan', un disco muy esperado por los fans de Café Quijano. Llega después de cuatro años de silencio.

Estamos muy contentos porque está teniendo muy buena aceptación por parte del público. Se nota que la gente tenía ganas de escuchar algo así.

En realidad, este disco es una secuela.

Sí, este álbum es la segunda parte de 'La taberna del Buda', que tuvo un desarrollo internacional muy importante. Nos apetecía volver a grabar con la misma gente y en los mismos estudios. Era esperado sobre todo por nuestros fans, porque desde hacía años nos venían diciendo que les apetecía rememorar el sonido tan característico del 'Buda' de Café Quijano. A nosotros en cierto modo también nos apetecía porque fue una época muy bonita de nuestra carrera.

¿Este nuevo trabajo les ha obligado a hacer balance?

Sí, durante su creación hemos hecho una especie de introspección. Han pasado 23 años desde que decidimos probar suerte con la música y seguimos en el mismo sitio, con la misma gente y tocando, lo cual es un milagro. Darte cuenta de algo así es muy bonito, sobre todo en un momento en el que parece que nada dura. Antes, los trabajos duraban para toda la vida, pasaban de padres a hijos, y ahora todo cambia muy rápido. Las empresas duran tres años. De lo que se trata es de consumir y desechar. En cierto modo este disco nos ha hecho pensar en los ciclos de la vida.

'Manhattan' me hizo regresar con nostalgia a sus inicios. Las canciones del disco vuelven a hablar de la vida nocturna y de los trotamundos que habitan las tabernas. La canción que da título al disco relata una noche en la Gran Manzana. ¿Noche verídica?

Sí. Para contextualizar este nuevo trabajo discográfico hay que decir que durante todos estos años hemos pasado largas temporadas en Estados Unidos. La huella de este país es innegable en el disco. Al final, sientes mucho el lugar donde estás y esta canción es un buen reflejo de ello. Normalmente residimos en Miami y los fines de semana solemos ir a Nueva York porque tenemos muchos amigos allí. En uno de estos viajes, nos encontramos a amigo nuestro, el pintor Domingo Zapata. Nos enseñó un lugar muy neoyorquino donde se junta un crisol de personajes muy variopintos, desde un broker de Wall Street a un artista transgresor. Había una mezcla espectacular que derivó en una noche muy interesante. Nos lo pasamos muy bien y decidimos plasmar esa noche en una canción.

Son una banda que provoca cierta fascinación, no solo porque son hermanos, sino porque os han consolidado como un trío musical sin fracturas. ¿Ha sido un camino de rosas?

No diría un camino de rosas porque no ha sido fácil. Diría que ha sido un camino de rosas basado en el trabajo. Ha sido un viaje maravilloso de 25 años donde hemos conocido infinidad de lugares y personas. La música nos ha cogido de la mano y nos paseado por el mundo, pero gracias a una base muy importante de trabajo, no entendido como algo arduo sino como algo constante. La música es una cosa muy seria y muy exclusiva porque necesita continuidad. No hay otra formula del éxito, solo la constancia.

¿La pandemia ha reformulado la banda?

Diría que no. La pandemia fue algo terrible, no solo por la parada obligatoria de toda nuestra actividad laboral, sino por todas las noticias que nos llegaban. Vivir las cifras de contagios y fallecimiento ha sido algo para olvidar.

¿Crees que ha traído algo positivo en cuanto a la percepción de la cultura por parte de la sociedad?

Este año ha habido un repunte muy importante en todas las parcelas de la cultura. El sector ha estado ahí cuando el público lo ha necesitado. Es más, incluso ha habido falta de medios a la hora de hacer ciertos eventos por la demanda que había. Esperamos que siga así porque es algo positivo. Siendo optimistas y tratando de mirar hacia delante, es importante tener en mente esta nueva dinámica. Lo importante es que a nadie le falte trabajo, aunque esto es una utopía, sobre todo hablando del sector de la música, que ha sido muy castigado durante la pandemia.

España acaba de aprobar el Estatuto del Artista.

Es importante que cualquier país proteja la cultura desde todos los ámbitos. En un oficio como este es importante que tu país te proteja en lo fundamental, como es el paro.

Sus conciertos, ¿van a ser un directo totalmente centrado en 'Manhattan' y en el 'Buda'?

Para nada, va a combinarlo todo. A la gente le van a sonar canciones de hace 20 años, pero no vamos a dejar de lado otras canciones que también componen la historia de la banda, como los boleros. Son muy importantes para nosotros porque apelan directamente a nuestra biografía, ya que nuestro padre nos inculcó mucho este género.

Entonces, ¿habrá Café Quijano para rato?

Claro que sí. Lo importante es no parar de hacer música, reinventarse y mirar siempre hacia el próximo proyecto.